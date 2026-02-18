Bolojan și Nazare, examen joi la prima oră: testul Moody’s pentru buget, deficit și pensii

Miza este majoră: calificativul de țară și costurile la care România se împrumută. În prezent, Moody’s plasează România la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. O eventuală retrogradare ar împinge țara în categoria „junk”, crescând presiunea pe dobânzi și pe buget.

Deficit mare, țintă ambițioasă

România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB (aprox. 146 miliarde lei), sub nivelul din 2024 (8,64%), dar încă mult peste pragul european de 3%. Pentru 2026, Ministerul Finanțelor țintește o reducere spre 6% din PIB, într-un context în care PIB-ul este estimat la circa 2.045 miliarde lei.

În paralel, necesarul brut de finanțare pentru 2026 este estimat la 275–285 miliarde lei, din care peste 150 miliarde reprezintă refinanțări de datorie. Datoria publică a depășit deja 60% din PIB (aprox. 60,2%), un prag simbolic și sensibil pentru investitori.

Costurile cu dobânzile au devenit și ele apăsătoare, apropiindu-se de aproximativ 2,5–2,6% din PIB, adică în jur de 50 miliarde lei anual.

Recesiune tehnică și presiune externă

Economia României a crescut modest în 2025, cu 0,6% pe ansamblul anului, dar ultimele două trimestre au consemnat scăderi succesive, ceea ce înseamnă recesiune tehnică. Ritmul slab de creștere complică ajustarea bugetară.

România se află în continuare în procedura de deficit excesiv a Comisiei Europene, iar traiectoria fiscală este atent monitorizată, inclusiv din perspectiva fondurilor europene.

Pensii speciale și deciziile CCR

Un punct sensibil în dialogul cu agențiile de rating îl reprezintă reforma pensiilor speciale, inclusiv cele ale magistraților. Miercuri guvernul a obținut o victorie, Curtea Constituțională a României a decis că legea privind pensiile magistraților este constituțională, confirmând creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani și modificări ale formulei de calcul.

Un test de credibilitate

În fața Moody’s, Guvernul trebuie să convingă că are un plan coerent și credibil de reducere a deficitului, de stabilizare a datoriei și de relansare a economiei, fără a periclita stabilitatea socială.

Pentru Bolojan și Nazare, întâlnirea de joi nu este doar o formalitate diplomatică, ci un examen de încredere – unul care poate influența direct cât de scump va plăti România pentru fiecare leu împrumutat în anii următori.