Grindeanu explică de ce nu rezonează cu premierul Bolojan

„Poate uneori atitudinea asta mai de felcer, care mai întâi taie și după aceea măsoară, e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta. Măsor foarte bine și după aceea iau decizii de tăiere”, a declarat șeful PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai precizat că îl știe dinainte să fie premier și că are o relație instituțională cu Bolojan.

„Îl știu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru. Am o relație instituțională cu domnia sa. Ce spun public îi spun și în privat. Cu domnul Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp. (…) De asta spun, că nu suntem la apropierea asta și nu cred că asta așteaptă românii de la noi”, a declarat Grindeanu.

După intrarea României în recesiune tehnică, Grindeanu l-a atacat dur pe premier, precizând că „există un vinovat pentru direcția în care România a fost împinsă: încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat”, a declarat Grindeanu săptămâna trecută.

Cu toate acestea, întrebat dacă ar fi mai bine fără Bolojan la conducerea Guvernului, Grindeanu a argumentat:

„Nu, e președintele PNL-ului. Avem un protocol pe care l-am semnat. Nu eu hotărăsc. Când PSD-ul va hotărî să nu mai facă parte din acest protocol, nu va hotărî din cauza de Ilie Bolojan și nu va face parte cu PNL-ul și cu celelalte. Adică nu văd chestiunea aceasta personală”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă ar fi mai bine cu un alt ministru la conducere, liderul social-democrat a continuat argumentarea, precizând că își dorește ca social-democrații să fie respectați în coaliție.

„Eu îmi doresc, ca partidul pe care îl conduc, să fie parte respectată a acestei coaliții, să se țină cont de propunerile noastre. În momentul în care nu se mai ține cont, indiferent de cine e prim-ministru, PSD-ul nu mai face parte din această coaliție. Și aici e impersonală discuția, nu e personală”, a declarat Grindeanu.