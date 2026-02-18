Prima pagină » Politic » Grindeanu, despre numirea șefilor de la SRI și SIE: „președintele vine și propune, iar Parlamentul votează”

Grindeanu, despre numirea șefilor de la SRI și SIE: „președintele vine și propune, iar Parlamentul votează”

Sorin Grindeanu a declarat că președintele face propunerile pentru șefia serviciilor secrete, iar Parlamentul le votează, iar PSD va decide cum votează după ce vede nominalizările.
Iulian Moşneagu
18 feb. 2026, 22:35, Politic

Sorin Grindeanu a declarat miercuri seara, la Digi 24, despre numirile la conducerea serviciilor secrete, că „președintele vine și propune, iar Parlamentul votează”, precizând că PSD urmărește un anumit profil pentru viitorii șefi ai serviciilor, cu accent pe loialitate instituțională și integritate.

Liderul PSD a spus că nu își dorește ca aceste persoane „să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri” și a adăugat că vrea oameni care „să știe arhitectura statului român foarte bine”, nu persoane care „să învețe instituțiile la locul de muncă”.

Întrebat dacă își dorește ca serviciile să fie conduse de oameni de partid, liderul PSD a spus: „N-am spus că vreau să fie oameni de partid. Am spus că îmi doresc să fie oameni care cunosc foarte bine arhitectura statului român. Nu vreau să învețe la locul de muncă ce înseamnă să fii director la SRI sau ce înseamnă să fii director la SIE”.

Grindeanu a adăugat că PSD va face evaluări pentru fiecare nominalizare a președintelui și va decide ulterior cum votează în Parlament. „Pe fiecare nominalizare, având în vedere acest portret, aceste criterii pe care le-am anunțat mai înainte, vom face evaluări proprii în partid și vom vedea dacă vom vota sau nu în Parlament aceste propuneri”, a spus el.

Întrebat despre o posibilă împărțire a conducerii serviciilor între partide, Grindeanu a afirmat că îl interesează persoanele care îndeplinesc criteriile anunțate, dincolo de politică.

