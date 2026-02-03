Prima pagină » Economic » La coada clasamentului în UE: Doar un sfert din întreprinderile din România folosesc servicii cloud cu plată

Numai un sfert dintre întreprinderile din România au folosit anul trecut servicii de cloud plătite, ceea ce plasează țara noastră la coada clasamentului în UE. Doar Grecia și Bulgaria stau mai rău.
Cosmin Pirv
03 feb. 2026, 15:30, Economic

Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 52,7% dintre întreprinderile din UE au utilizat servicii de cloud cu plată, adică servicii online utilizate pentru a accesa software, putere de calcul, capacitate de stocare etc., ceea ce reprezintă o creștere de 7,4% față de 2023.

Cele mai mari ponderi ale întreprinderilor care au utilizat servicii de cloud cu plată anul trecut au fost înregistrate în Finlanda (79,2%), Italia (75,6%) și Malta (74,9%).

De cealaltă parte, mai puțin de un sfert dintre întreprinderile din România (24,9 %), Grecia (24,3 %) și Bulgaria (17,8 %) au utilizat astfel de servicii cu plată.

Între 2023 și 2025, utilizarea serviciilor de cloud computing cu plată a crescut în majoritatea țărilor, Lituania (+19,7 puncte procentuale), Italia (+14,2 pp) și Franța (+13,7 pp) înregistrând cele mai mari creșteri.

Eurostat arată că, în 2025, majoritatea întreprinderilor din UE au utilizat cloud cu plată pentru servicii de e-mail (85,2 %), software de birou (71,7 %) și stocare de fișiere (71,5 %).

Aplicațiile software de securitate (65,5 %), aplicațiile software de finanțe sau contabilitate (58,2 %) și găzduirea bazei de date (45,5 %) au fost, de asemenea, populare.

S-au mai folosit servicii cloud cu plată pentru software de planificare a resurselor (30,1 %), software de gestionare a relațiilor cu clienții (27,9 %) și platforme informatice destinate dezvoltării, testării sau implementării de aplicații (26,1 %).

