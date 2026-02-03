La coada clasamentului în UE: Doar un sfert din întreprinderile din România folosesc servicii cloud cu plată

Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 52,7% dintre întreprinderile din UE au utilizat servicii de cloud cu plată, adică servicii online utilizate pentru a accesa software, putere de calcul, capacitate de stocare etc., ceea ce reprezintă o creștere de 7,4% față de 2023.

Cele mai mari ponderi ale întreprinderilor care au utilizat servicii de cloud cu plată anul trecut au fost înregistrate în Finlanda (79,2%), Italia (75,6%) și Malta (74,9%).

De cealaltă parte, mai puțin de un sfert dintre întreprinderile din România (24,9 %), Grecia (24,3 %) și Bulgaria (17,8 %) au utilizat astfel de servicii cu plată.

Între 2023 și 2025, utilizarea serviciilor de cloud computing cu plată a crescut în majoritatea țărilor, Lituania (+19,7 puncte procentuale), Italia (+14,2 pp) și Franța (+13,7 pp) înregistrând cele mai mari creșteri.

Eurostat arată că, în 2025, majoritatea întreprinderilor din UE au utilizat cloud cu plată pentru servicii de e-mail (85,2 %), software de birou (71,7 %) și stocare de fișiere (71,5 %).

Aplicațiile software de securitate (65,5 %), aplicațiile software de finanțe sau contabilitate (58,2 %) și găzduirea bazei de date (45,5 %) au fost, de asemenea, populare.

S-au mai folosit servicii cloud cu plată pentru software de planificare a resurselor (30,1 %), software de gestionare a relațiilor cu clienții (27,9 %) și platforme informatice destinate dezvoltării, testării sau implementării de aplicații (26,1 %).