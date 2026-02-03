Hanwha Aerospace România a acordat burse studenților români la inginerie

Această inițiativă vine în continuarea memorandumului de înțelegere semnat în aprilie 2025 între Hanwha Aerospace, Universitatea Politehnica din București (UPB) și Pusan National University (PNU), având ca scop consolidarea educației, cercetării și dezvoltării talentelor pentru susținerea ecosistemului în creștere al industriei de apărare din România.

În cadrul programului, beneficiarii burselor vor urma studii academice la Pusan National University pe durata semestrului de primăvară (martie-iulie), urmate de un stagiu profesional la Hanwha Aerospace România până în luna septembrie. Structura programului este concepută pentru a integra educația inginerească avansată cu experiența practică în industrie, într-un mediu internațional, creând o legătură directă între educație și piața muncii.

Pe lângă activitățile academice, studenții vor participa la o serie de programe complementare în Coreea de Sud, inclusiv vizite la facilitățile de producție și la sediul central Hanwha Aerospace, precum și la activități culturale și profesionale menite să le extindă perspectiva globală.

„Inițiativa de acordare a burselor reflectă angajamentul pe termen lung al Hanwha Aerospace România de a investi în talentul local și de a sprijini dezvoltarea unei forțe de muncă inginerești înalt calificate în România. Prin crearea unor trasee structurate de la educație către industrie, ne propunem să contribuim la creșterea sustenabilă a ecosistemului românesc de producție avansată și apărare”, a declarat Lino Kyeong-wook Lim, CEO Hanwha Aerospace România.

„Inițiativa este, totodată, aliniată eforturilor mai ample ale Guvernului Coreei de Sud de a dezvolta cooperarea bilaterală cu România în domeniul educației și al dezvoltării capitalului uman, consolidând legăturile instituționale dintre cele două țări.”

Despre Hanwha Aerospace România

Fondată în 2024, Hanwha Aerospace România este filiala din România a Hanwha Aerospace, o companie globală din domeniul apărării și aerospațial, cu sediul central în Republica Coreea. Compania coordonează eforturile Hanwha de localizare a industriei de apărare în România, având ca piloni principali livrarea și producția locală a obuzierului autopropulsat K9 și a vehiculului de reaprovizionare cu muniție K10 destinate Forțelor Armate Române.

În urma contractului de referință semnat în 2023, Hanwha Aerospace România avansează planurile pentru înființarea unei facilități locale de producție pentru sisteme de apărare terestră în România. Aceasta este concepută pentru a susține producția localizată, dezvoltarea forței de muncă și cooperarea industrială pe termen lung, contribuind la consolidarea bazei industriale de apărare a României și la creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

Ca parte a strategiei mai ample de localizare la nivel european a Hanwha, Hanwha Aerospace România dezvoltă, de asemenea, inițiative în domeniul formării talentelor și al cercetării, prin cooperare strânsă cu autorități publice, industrie și mediul academic. Aceste demersuri urmăresc stimularea unei creșteri sustenabile a capacităților de producție avansată și inginerie, consolidând rolul României în cadrul ecosistemului european și NATO de apărare.