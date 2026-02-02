Darău: Obiectivul nostru strategic este un procent maxim de producție în România prin programul SAFE

Irineu Darău a explicat că programul SAFE aduce împrumuturi la dobânzi europene avantajoase, pe o perioadă de 40 de ani, dar impune un calendar foarte strâns pentru semnarea contractelor.

„Acest offset, adică o parte esențială, mare, din componente sau din produse întregi, să fie făcute pe teritoriul României. Nu este ceva ușor, să știți. Oricum, programul SAFE, trebuie să spunem două lucruri despre el. Pe de-o parte, într-adevăr, vor fi împrumuturi. Dar vor fi împrumuturi la dobânzi europene. Deci înseamnă că multe țări europene își pun credibilitatea împreună și nu are România cele mai mici dobânzi nici pe departe pentru a putea împrumuta ieftin, pe 40 de ani”, a declarat Darău, luni seara, la TVR Info.

Ministrul a precizat că obiectivul strategic al mandatului său este ca aceste investiții să nu fie simple achiziții de echipament, ci să aducă tehnologie și cunoștințe noi în fabricile românești.

Atragerea investitorilor străini, un obiectiv strategic

„Un alt obiectiv strategic este să atragem mulți investitori străini, mari, serioși, conectați și validați de sistemele de apărare europene și NATO, pentru ca pe termen lung să-i avem aici, să ne învețe lucruri și dacă vreți să fim interdependenți. Pentru că, de fapt, noi cumva de multe ori am ajuns să fim dependenți de alții. Aici, obiectivul nu este să fii izolat într-un turn de fildeș și să produci așa singur. Nu putem asta și nu cred că mai poate aproape nicio țară din Europa. Iar dacă noi folosim programul SAFE și vom încerca acest lucru prin condițiile contractuale pentru a deveni interdependenți cu producția din țările europene cred că vom câștiga foarte mult”, a mai spus Darău.

În ceea ce privește managementul companiilor de stat din industria de apărare, Irineu Darău a admis că sistemul a suferit din cauza corupției, dar vede o soluție în parteneriatele cu firmele internaționale.

„Au fost niște paraziți sau niște căpușe care au încercat în niște locuri să își tragă partea lor și asta în ce rezultă? Nu doar că au sărăcit sistemul național de apărare, dar au compromis șansele să avem o industrie națională de apărare mult mai puternică. Există și investitori străini atât de interesați de România și de această zonă și de programul safe încât s-ar putea să fie convinși să investească în niște companii de stat alături de stat, adică să fie parteneri cu statul, deși situația nu este bună”, a conchis ministrul.