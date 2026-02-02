Cseke Attila: Niciun partid din coaliție nu își asumă o altă creștere de impozite și taxe

Cseke Attila a explicat, la Antena 3 CNN, că cetățenii sunt nemulțumiți pentru că statul a majorat taxele imediat, dar a amânat restructurarea propriilor cheltuieli.

„Dacă se făcea această reducere a cheltuielilor statului la nivelul administrației centrale și administrației locale, probabil cetățenii care v-au dat declarații nu aveau acest sentiment, ci aveau și sentimentul că și statul și-a redus aceste cheltuieli. Noi suntem gata cu acest pachet, UDMR este gata. Așteptăm decizia coaliției, nu suntem singuri în această coaliție, nu putem de unii singuri să implementăm această măsură”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă există riscul unor noi majorări de taxe în cazul în care pachetul de administrație nu este adoptat, ministrul a dat asigurări că subiectul creșterilor fiscale este închis.

„Nu există niciun risc să crească nicio taxă mai mult. Eu cred că niciun partid din coaliție astăzi nu își asumă o altă creștere de impozite și taxe în România. Cred că acest lucru este foarte evident, cel puțin din poziționările pe care le-am văzut inclusiv în coaliție. S-a terminat cu anul acesta cu creșterea impozitelor și taxelor, nu vor mai crește nici anul acesta, nici în anul următor”, a spus Cseke Attila.

Ministrul a insistat asupra faptului că pachetul administrativ este singura soluție sustenabilă în acest moment și că acesta are un impact major asupra bugetului.

„Noi trebuie să trecem la partea aceasta, cu reducerea cheltuielilor statului. Și aici suntem în urmă, v-am spus, noi suntem gata la Ministerul Dezvoltării de luni întregi”.