Senatul a adoptat proiectul de lege pentru combaterea femicidului

La elaborarea proiectului au contribuit senatoarele USR Simona Spătaru și Cynthia Păun.

„Femicidul nu este doar o problemă a femeilor din România, ci una care privește întreaga societate. Cu toții am observat că numărul femeilor ucise a crescut alarmant. Discutăm despre prevenție, dar mai ales despre pedepse mult mai dure pentru cei care comit astfel de crime. Femicidul va putea fi sancționat cu închisoare pe viață, având în vedere numeroasele cazuri în care agresori eliberați din detenție au recidivat, ucigând din nou după câțiva ani. Deși România dispune de instrumente legale – precum ordinele de protecție și incriminarea violenței domestice – aplicarea lor este adesea deficitară. Este nevoie de instruirea polițiștilor și magistraților, de adăposturi funcționale pentru victime și de campanii publice care să schimbe mentalități”, a declarat Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice din Senat.

Femicidul, împărțit în trei forme

Legislația oferă acum o definiție clară a femicidului și îl împarte în trei forme: intim, non-intim și indirect.

Legea introduce pedepse mai grele pentru omorul calificat comis asupra unui soț, partener sau sub controlul agresorului. De asemenea, instituțiile statului vor monitoriza cazurile la nivel național și vor publica rapoarte anuale despre victime și agresori pentru a putea interveni preventiv.

„Doar anul trecut, zeci de femei din România au fost ucise. Nu pe stradă. Nu de străini. Ci în propriile case. De parteneri, foști soți, bărbați care au confundat iubirea cu posesia și controlul cu dreptul asupra vieții. Fiecare dintre aceste femei a cerut, la un moment dat, ajutor. Fiecare a fost, prea des, ignorată. Astăzi vorbim despre ele. Încercăm, cu o lege, să oprim un tsunami de crime. Pentru prima dată, România ar spune clar: uciderea unei femei pentru că este femeie are un nume și are consecințe. Aș fi vrut să nu fie nevoie de această lege. Dar realitatea ne-a forțat să ajungem aici”, a susținut in plenul Senatului Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru muncă, familie și solidaritate socială din Senat.

Legea prevede că anchetele penale pot începe din oficiu, fără plângerea victimei. Pedepsele cresc și pentru hărțuire, amenințări sau loviri. Documentul mai include măsuri de protecție pentru copiii victimelor și introducerea temelor despre respect și egalitate în programa școlară.

Proiectul merge acum pentru votul final la Camera Deputaților.