Fosta primă doamnă a Coreei de Sud ar putea fi condamnată la închisoare pentru luare de mită

Hotărârea, care poate fi contestată de fosta primă doamnă sau de procurori, vine în urma unei serii de procese care au urmat anchetelor privind impunerea pe termen scurt a legii marțiale de către Yoon în 2024 și scandalurile conexe care au implicat cuplul odinioară puternic, scrie Reuters.

Procurorii au cerut 15 ani de închisoare și amenzi de 2,9 miliarde de woni (2 milioane de dolari) pentru acuzații care includ acceptarea de genți de lux Chanel și un colier cu diamante de la Biserica Unificării din Coreea de Sud în schimbul unor favoruri politice.

Alte acuzații care urmează să fie decise de tribunalul central din Seul includ manipularea prețurilor acțiunilor și încălcarea legilor privind finanțarea politică, prin primirea de sondaje de opinie de la un broker de putere în schimbul influențării alegerii candidaților la sondaje.

Kim „a profitat de statutul de soție a președintelui pentru a primi bani și obiecte de valoare scumpe și a fost implicată pe scară largă în diverse numiri și nominalizări de personal”, a declarat procurorul special Min Joong-ki în decembrie.

Kim a negat toate acuzațiile.

Biserica Unificării a declarat despre cadouri că i-au fost livrate fără a se aștepta la nimic în schimb. Liderul acesteia, Han Hak-ja, care este și el judecat, a negat că ar fi dat instrucțiuni să o mituiască pe Kim.

Yoon, care a fost demis din funcție în aprilie anul trecut, se confruntă, de asemenea, cu opt procese pentru acuzații care includ insurecție, după ce a eșuat în încercarea de a impune legea marțială în decembrie 2024. El a făcut apel împotriva unei pedepse de cinci ani de închisoare pronunțate împotriva sa în această lună pentru obstrucționarea încercărilor de arestare după decretul său de lege marțială.