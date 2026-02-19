Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la închisoare pe viață

Decizia vine ca urmare a tentativei din decembrie 2024 de a impune legea marțială, relatează Reuters. Procurorii solicitaseră pedeapsa capitală, într-un dosar urmărit cu maxim interes.

Potrivit acuzării, declararea legii marțiale a declanșat o criză politică majoră în Coreea de Sud și a pus la încercare fundamentele democrației. În ianuarie, procurorii au susținut că „legea marțială de urgență, neconstituțională și ilegală”, a subminat funcționarea Adunării Naționale și a Comisiei Electorale, afectând grav ordinea constituțională liberal-democratică.

Conform legislației sud-coreene, organizarea unei insurecții se pedepsește cu moartea sau cu închisoare pe viață.

Procesul s-a desfășurat la Tribunalul Central din Seul, unde autoritățile au instituit măsuri stricte de securitate. Zeci de polițiști și autobuze au format un cordon în jurul clădirii, pe fondul tensiunilor publice generate de caz. Coreea de Sud a pronunțat ultima condamnare la moarte în 2016, însă nu a mai efectuat nicio execuție din 1997.

Alte acuzații și poziția apărării

Instanța urmează să se pronunțe și asupra acuzațiilor potrivit cărora Yoon ar fi ordonat luarea cu asalt a parlamentului pentru a aresta oponenți politici și ar fi trimis soldați și polițiști pentru a bloca și controla sedii ale opoziției.

Fostul șef de stat, în vârstă de 65 de ani, a negat acuzațiile, afirmând că a acționat în limitele autorității prezidențiale pentru a semnala blocajele create de opoziție.

Yoon se află în detenție la Centrul de detenție din Seul și este implicat în opt procese.

În ianuarie, a fost condamnat separat la cinci ani de închisoare pentru obstrucționarea încercărilor de arestare, decizie contestată prin apel. Este de așteptat ca fostul președinte să atace verdictul actual la Curtea Supremă.

Deși tentativa de lege marțială a durat aproximativ șase ore, respinsă rapid de parlament și de proteste masive, efectele politice și reputaționale sunt profunde pentru a patra economie a Asiei și aliat-cheie al SUA.