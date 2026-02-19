Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică

UPDATE 3

Potrivit analistului în domeniul poliției Danny Shaw, citat de BBC Radio 5 Live, perioada maximă în care Andrew Mountbatten-Windsor poate fi reținut este de 96 de ore. Pentru a ajunge la acest termen limită, ar fi însă necesare mai multe prelungiri aprobate de ofițeri superiori de poliție și de o instanță de tip Magistrates’ Court.

În majoritatea cazurilor, suspecții sunt reținuți pentru 12 sau 24 de ore, după care sunt fie puși sub acuzare, fie eliberați în așteptarea continuării investigației.

Conform aceleiași surse, fostul prinț va fi plasat „într-o celulă dintr-un centru de reținere”, dotată doar cu un pat și o toaletă, unde va aștepta să fie audiat de anchetatori. „Nu va exista niciun tratament special pentru el”, a precizat Shaw.

Până la acest moment, nu este clar la ce oră a fost efectuată arestarea și nici unde este reținut Andrew Mountbatten-Windsor.

UPDATE 2

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor are loc chiar în ziua în care fostul prinț împlinește 66 de ani.

UPDATE

Într-un comunicat transmis miercuri la prânz, Thames Valley Police a precizat:

„Ca parte a investigației, astăzi (19/2) am arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de misconduct in public office (abuz în funcție publică), și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.

Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment.

Nu vom face public numele persoanei arestate, în conformitate cu procedurile naționale. De asemenea, reamintim că acest caz este acum activ, iar orice expunere publică trebuie făcută cu grijă pentru a evita riscul de a afecta procedurile judiciare.”

Știre inițială

Poliția britanică a ajuns joi dimineață la reședința lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, în Norfolk, iar fostul membru al familiei regale a fost reținut pe baza suspiciunilor de „misconduct in public office” (abuz în exercitarea unei funcții publice), conform BBC.

Surse citate de presa britanică indică faptul că cel puțin șase vehicule neinscripționate și mai mulți ofițeri în civil ar fi fost prezenți la proprietatea Wood Farm, unde Andrew locuiește de când s-a mutat de la Royal Lodge. Acțiunea survine într-un context amplu de investigații privind legăturile sale cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein.

Ancheta privind Andrew Mountbatten-Windsor – fost reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț și investiții între 2001 și 2011 – a fost intensificată după publicarea unor documente difuzate de autoritățile americane, care sugerează că acesta ar fi partajat informații guvernamentale confidențiale cu Epstein. Thames Valley Police și alte forțe de ordine din Regatul Unit au analizat deja aceste acuzații și au evaluat posibilitatea începutului unei anchete penale complete.

Până acum, Thames Valley Police nu a emis o declarație oficială referitoare la arestare sau la acuzațiile specifice, iar Biroul Procurorului Coroanei (CPS) și alte autorități implicate nu au făcut publice detalii suplimentare. Andrew Mountbatten-Windsor nu a răspuns cererilor de comentarii la momentul redactării.

Această știre este în curs de actualizare – revenim cu detalii pe măsură ce apar informații verificate din surse oficiale.