Palatul Buckingham anunță că Regele Charles este „gata să sprijine” poliția în evaluarea legăturilor fostului prinț Andrew cu Epstein

Palatul Buckingham a anunțat, luni, că Regele Charles al III-lea este „gata să sprijine” poliția dacă va fi contactat în legătură cu acuzațiile că fostul prinț Andrew „a împărtășit informații confidențiale” infractorului sexual Jeffrey Epstein.
Diana Nunuț
09 feb. 2026, 20:56, Știri externe

Regele Charles al III-lea este gata să „sprijine” poliția britanică în examinarea acuzațiilor că fostul prinț Andrew a furnizat informații confidențiale infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunțat luni Palatul Buckingham.

Potrivit agențiilor internaționale de presă, anunțul din partea Palatului Buckingham a fost făcut după ce poliția a anunțat că „evaluează” informațiile potrivit cărora Andrew Mountbatten-Windsor i-ar fi trimis rapoarte comerciale lui Epstein în 2010.

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului Mountbatten-Windsor. Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie să fie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem abordați de poliția din Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta”, se arată în comunicatul Palatului Buckingham, potrivit Associated Press.

Polițiștii au demarat o anchetă după ce e-mailuri dezvăluite recent sugerează că fostul prinț i-a trimis lui Epstein rapoarte dintr-o călătorie în Asia de Sud-Est pe care a întreprins-o în calitate de trimis al Marii Britanii pentru comerț internațional.

Pe de altă parte, un e-mail din 2010 trimis în ajunul Crăciunului, pare să arate că Mountbatten-Windsor a împărtășit informații „confidențiale” despre investiții în Afganistan cu Epstein, notează Sky News.

Odată cu publicarea treptată a documentelor din dosarele care îl vizează pe Jeffrey Epstein, au ieșit la iveală și informații privind relația fostului prinț Andrew cu infractorul sexual condamnat.

Anul trecut, regele Charles al III-lea i-a retras fratelui său titlurile regale. Fostul prinț, cunoscut acum sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor, a negat orice implicare în scandalul Epstein.

