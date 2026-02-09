Palatul Buckingham anunță că Regele Charles este „gata să sprijine” poliția în evaluarea legăturilor fostului prinț Andrew cu Epstein

Regele Charles al III-lea este gata să „sprijine” poliția britanică în examinarea acuzațiilor că fostul prinț Andrew a furnizat informații confidențiale infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunțat luni Palatul Buckingham.

Potrivit agențiilor internaționale de presă, anunțul din partea Palatului Buckingham a fost făcut după ce poliția a anunțat că „evaluează” informațiile potrivit cărora Andrew Mountbatten-Windsor i-ar fi trimis rapoarte comerciale lui Epstein în 2010.

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului Mountbatten-Windsor. Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie să fie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem abordați de poliția din Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta”, se arată în comunicatul Palatului Buckingham, potrivit Associated Press.

Polițiștii au demarat o anchetă după ce e-mailuri dezvăluite recent sugerează că fostul prinț i-a trimis lui Epstein rapoarte dintr-o călătorie în Asia de Sud-Est pe care a întreprins-o în calitate de trimis al Marii Britanii pentru comerț internațional.

Pe de altă parte, un e-mail din 2010 trimis în ajunul Crăciunului, pare să arate că Mountbatten-Windsor a împărtășit informații „confidențiale” despre investiții în Afganistan cu Epstein, notează Sky News.

Odată cu publicarea treptată a documentelor din dosarele care îl vizează pe Jeffrey Epstein, au ieșit la iveală și informații privind relația fostului prinț Andrew cu infractorul sexual condamnat.

Anul trecut, regele Charles al III-lea i-a retras fratelui său titlurile regale. Fostul prinț, cunoscut acum sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor, a negat orice implicare în scandalul Epstein.