Un diplomat norvegian demisionează din cauza legăturilor cu Epstein

La începutul acestei săptămâni, ministerul a suspendat-o pe Juul din funcția de ambasador în Iordania și Irak, în așteptarea unei anchete interne privind legăturile cu Epstein, descoperite într-o serie de documente publicate de guvernul Statelor Unite, scrie Reuters.

„Contactul doamnei Juul cu infractorul sexual condamnat Epstein a demonstrat o gravă eroare de judecată. Acest caz face dificilă refacerea încrederii necesare pentru îndeplinirea acestei funcții”, a declarat ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, într-un comunicat.

Mona Juul, în vârstă de 66 de ani, fost ministru adjunct, a reprezentat anterior Norvegia în calitate de ambasador în Israel, Marea Britanie și la Națiunile Unite.

În Marea Britanie, șeful de cabinet al prim-ministrului Keir Starmer, Morgan McSweeney, a demisionat duminică, afirmând că își asumă responsabilitatea pentru sfatul dat lui Starmer de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador în SUA, în ciuda legăturilor sale cunoscute cu Epstein.

Un avocat care o reprezintă pe Mona Juul a declarat că aceasta a demisionat voluntar, deoarece situația actuală îi făcea imposibilă desfășurarea activității.

„Mona Juul va continua să coopereze pe deplin cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a contribui la dezvăluirea tuturor faptelor relevante în această chestiune”, a declarat avocatul ei, Thomas Skjelbred, într-un comunicat.

Ministerul de Externe a declarat că a inițiat, de asemenea, o revizuire a subvențiilor acordate anterior Institutului Internațional pentru Pace (IPI), un grup de reflecție din New York condus până în 2020 de soțul Monei Juul, Terje Roed-Larsen.

Terje Roed-Larsen, în vârstă de 78 de ani, care a ocupat pentru scurt timp funcția de ministru în cabinetul prim-ministrului Thorbjoern Jagland în 1996, și-a cerut scuze de mai multe ori pentru legătura sa cu Epstein.

„Curtea de Conturi Națională a investigat deja acest caz în urmă cu câțiva ani, dar Terje Roed-Larsen nu are, desigur, nicio obiecție ca acest lucru să se repete”, a declarat avocatul său, John Christian Elden, într-un comunicat.

IPI nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Mona Juul și Terje Roed-Larsen au devenit cunoscuți ca membri ai unui mic grup de diplomați care au facilitat Acordurile de la Oslo din 1993-1995, considerate la momentul respectiv o realizare importantă în conflictul dintre Israel și palestinieni, deși pacea a rămas dificil de atins.

Mai mulți alți norvegieni proeminenți au avut, de asemenea, legături cu Epstein, printre care prințesa moștenitoare Mette-Marit, care, pe 6 februarie, și-a cerut din nou scuze într-o declarație emisă de palat, în special față de rege și regină.