Cabinetul de securitate al Israelului aprobă măsuri pentru consolidarea controlului asupra Cisiordaniei

Biroul ministrului de finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, a anunțat într-o declarație deciziile care vor facilita forțarea palestinienilor de către coloniștii evrei să renunțe la terenuri, adăugând că „vom continua să îngropăm ideea unui stat palestinian”, relatează AP.

Decizia este considerată „foarte semnificativă”

Yonatan Mizrachi, cercetător în cadrul grupului israelian de supraveghere anti-colonizare Peace Now, a calificat decizia drept „foarte semnificativă”. El a spus că decizia trebuie încă aprobată de comandantul suprem al Israelului pentru Cisiordania.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a calificat într-o declarație decizia drept „periculoasă” și „o încercare deschisă a Israelului de a legaliza extinderea colonizării” și confiscarea terenurilor. El a solicitat Statelor Unite și Consiliului de Securitate al ONU să intervină imediat.

Ministerul de Externe al Iordaniei a condamnat decizia, despre care a spus că „vizează impunerea suveranității ilegale a Israelului” și consolidarea coloniilor.

Măsurile incluse

Măsurile includ anularea interdicției de vânzare a terenurilor din Cisiordania către evreii israelieni, declasificarea registrelor funciare din Cisiordania pentru a facilita achiziționarea de terenuri, transferul planificării construcțiilor la siturile religioase și alte situri sensibile din orașul instabil Hebron către autoritățile israeliene și permiterea aplicării de către Israel a măsurilor de mediu și arheologice în zonele administrate de palestinieni.

Măsurile ar reînvia, de asemenea, un comitet care ar permite statului Israel să efectueze achiziții „proactive” de terenuri în teritoriu – „un pas menit să garanteze rezerve de terenuri pentru colonizare pentru generațiile viitoare”.

Peace Now, într-o explicație publicată duminică seara, a calificat decizia ca fiind menită să „depășească toate barierele posibile în calea unei acaparări masive de terenuri în Cisiordania”. În mod deosebit, a spus organizația, autoritățile israeliene vor putea demola construcțiile din zonele controlate de palestinieni dacă le consideră dăunătoare pentru patrimoniu sau mediu.

Cisiordania este împărțită între o secțiune controlată de Israel, unde se află așezările, și secțiuni care reprezintă 40% din teritoriu, unde Autoritatea Palestiniană are autonomie.

Palestinienilor nu li se permite să vândă terenuri în mod privat israelienilor. Coloniștii pot cumpăra case pe terenuri controlate de guvernul israelian.

Sistemul din Cisiordania discriminează palestinienii

Întrebat despre afirmațiile coloniștilor că sistemul actual este discriminatoriu față de evrei, Mizrachi a spus că întregul sistem din Cisiordania discriminează palestinienii, cărora nu li se permite să voteze la alegerile israeliene și care se confruntă cu represiuni militare israeliene și restricții de călătorie.

Peste 700.000 de israelieni trăiesc în Cisiordania ocupată și în estul Ierusalimului, teritorii capturate de Israel în 1967 și revendicate de palestinieni pentru un viitor stat. Comunitatea internațională consideră în mod copleșitor că construcția de așezări israeliene în aceste zone este ilegală și reprezintă un obstacol în calea păcii.

Smotrich, fost lider radical al coloniștilor și acum ministru de finanțe, a primit autoritate la nivel de cabinet asupra politicilor de colonizare și a promis să dubleze populația de coloniști din Cisiordania.

Grupul de coloniști Regavim a lăudat într-o declarație decizia de duminică, afirmând că aceasta va proteja siturile de patrimoniu din Cisiordania și va face „în sfârșit” registrul funciar accesibil și transparent.

În decembrie, cabinetul israelian a aprobat o propunere pentru 19 noi colonii evreiești în Cisiordania, în timp ce guvernul continuă o campanie de construcții care amenință și mai mult posibilitatea creării unui stat palestinian. Israelul a eliminat ultimul obstacol înainte de a începe construcția unui proiect controversat de colonizare în apropierea Ierusalimului, care ar diviza efectiv Cisiordania în două, potrivit unei licitații guvernamentale raportate în ianuarie.