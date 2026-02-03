Prima pagină » Politic » Rogobete, discuții în Israel pentru implementarea digital health și managementul datelor

Rogobete, discuții în Israel pentru implementarea digital health și managementul datelor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că România vizează implementarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de „digital health” în urma discuțiilor avute în Israel cu Benjamin Netanyahu.
Rogobete, discuții în Israel pentru implementarea digital health și managementul datelor
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
03 feb. 2026, 21:31, Politic

„Mă aflu astăzi, alături de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, într-o vizită oficială în Statul Israel. Este un bun prilej de a privi relația bilaterală nu doar prin prisma parcursului de până acum, ci mai ales din perspectiva a ceea ce putem construi împreună în continuare”, a transmis Rogobete pe Facebook.

În cadrul întâlnirii cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, discuțiile „s-au axat pe domeniile în care cooperarea poate fi extinsă și aprofundată în perioada următoare”.

„În ceea ce privește domeniul sănătății, accentul a fost pus pe interesul comun pentru digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligența artificială, dezvoltarea industriei farmaceutice, precum și identificarea unor modele eficiente de organizare și finanțare a asigurărilor de sănătate”, a explicat Rogobete.

Ministrul a arătat că experiența Israelului în domenii precum cercetarea farmaceutică și „digital health” este un reper esențial pentru viitoarele inițiative românești. Temele au fost reluate și în dialogul cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana.

„Israelul este un partener apropiat al României și un reper important în ceea ce privește inovarea tehnologică aplicată în serviciile publice. Experiența companiilor israeliene în domenii precum digital health, managementul datelor și cercetarea farmaceutică reprezintă o sursă valoroasă de expertiză, care poate fi fructificată în viitor”, a transmis Rogobete.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor