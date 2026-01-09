Prima pagină » Economic » Rogobete, discuții cu omologii spanioli despre „dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale” în România

Rogobete, discuții cu omologii spanioli despre „dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale” în România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că a avut, vineri, o vizită de lucru la Ministerul Industriei din Spania, unde a discutat cu omologii spanioli, atât la nivel de conducere, cât și la nivel tehnic, despre consolidarea producției interne de medicamente și consumabile medicale.
Rogobete, discuții cu omologii spanioli despre „dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale” în România
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
09 ian. 2026, 12:14, Economic

Discuțiile s-au concentrat pe un subiect esențial pentru viitorul sistemelor de sănătate: dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale în plan național”, arată Rogobete.

Acesta face referire la programul derulat de Spania în acest domeniu și subliniază avantajele sale pentru sistemul public de sănătate.

„Spania derulează de ani buni un program inovator – Pro-Farma – care sprijină producția internă de medicamente și dispozitive medicale, cu beneficii clare: stabilitate pentru sistemul de sănătate, acces mai rapid pentru pacienți și o industrie farmaceutică mai puternică”.

Potrivit ministrului, modelul spaniol demonstrează rolul politicilor publice în reducerea dependenței de importuri. „Acest tip de abordare arată că politicile publice pot crea capacitate reală, nu doar dependență de importuri. Exact această experiență este valoroasă pentru România”.

În urma discuțiilor, părțile au convenit să înceapă demersurile pentru formalizarea cooperării.

„Am convenit împreună cu domnul Jordi Garcia Brustenga să demarăm procedurile pentru semnarea unui Memorandum de colaborare între cele două ministere”, precizează Rogobete. Documentul ar urma să permită schimbul de expertiză și bune practici pentru dezvoltarea unui program similar și în România.

Ministrul afirmă că este necesară o schimbare de abordare în politicile de sănătate. „Cred cu tărie că trebuie să ieșim din logica lui «nu se poate» și să gândim strategic dezvoltarea sănătății pe toate palierele: infrastructură, resursă umană, industrie și acces real la tratamente pentru oameni”.

„Încrederea ne face bine, mai ales atunci când este construită prin decizii concrete și parteneriate serioase”, conchide Rogobete.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România
Gandul
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Libertatea
„Dieta” Survivor 2026: Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci orez în fiecare zi
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor