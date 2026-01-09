Rogobete, discuții cu omologii spanioli despre „dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale” în România

„Discuțiile s-au concentrat pe un subiect esențial pentru viitorul sistemelor de sănătate: dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale în plan național”, arată Rogobete.

Acesta face referire la programul derulat de Spania în acest domeniu și subliniază avantajele sale pentru sistemul public de sănătate.

„Spania derulează de ani buni un program inovator – Pro-Farma – care sprijină producția internă de medicamente și dispozitive medicale, cu beneficii clare: stabilitate pentru sistemul de sănătate, acces mai rapid pentru pacienți și o industrie farmaceutică mai puternică”.

Potrivit ministrului, modelul spaniol demonstrează rolul politicilor publice în reducerea dependenței de importuri. „Acest tip de abordare arată că politicile publice pot crea capacitate reală, nu doar dependență de importuri. Exact această experiență este valoroasă pentru România”.

În urma discuțiilor, părțile au convenit să înceapă demersurile pentru formalizarea cooperării.

„Am convenit împreună cu domnul Jordi Garcia Brustenga să demarăm procedurile pentru semnarea unui Memorandum de colaborare între cele două ministere”, precizează Rogobete. Documentul ar urma să permită schimbul de expertiză și bune practici pentru dezvoltarea unui program similar și în România.

Ministrul afirmă că este necesară o schimbare de abordare în politicile de sănătate. „Cred cu tărie că trebuie să ieșim din logica lui «nu se poate» și să gândim strategic dezvoltarea sănătății pe toate palierele: infrastructură, resursă umană, industrie și acces real la tratamente pentru oameni”.

„Încrederea ne face bine, mai ales atunci când este construită prin decizii concrete și parteneriate serioase”, conchide Rogobete.