Ministrul Sănătății: Extindem Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace prin includerea a două noi centre

„Extindem Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”, a scris Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, cele două spitale intră în rețeaua națională de centre care implementează Acțiunile Prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), program finanțat de Ministerul Sănătății.

„Moartea subită cardiacă, determinată frecvent de aritmii maligne, rămâne una dintre principalele cauze de deces. La pacienții cu risc înalt, implantarea unui defibrilator cardiac intern (ICD) poate preveni decesul prin aritmie malignă. Dispozitivul monitorizează permanent ritmul cardiac și intervine automat atunci când apare o tulburare severă”, a precizat ministrul.

Ministrul Sănătății a adăugat că, prin extinderea rețelei, pacienții pot beneficia de procedură în propriile regiuni: „Limităm transferurile inutile și creștem capacitatea de intervenție în centre regionale consolidate, cu echipe specializate”.

„Obiectivul meu este să asigur acces real la proceduri de înaltă complexitate, în funcție de indicația medicală și de urgența fiecărui caz.”, a mai scris Alexandru Rogobete.