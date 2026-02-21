Diana Buzoianu, despre reforma Romsilva: Directorii vor avea contracte de mandat. În fiecare an vor fi analizați

Ministra Mediului a declarat că una dintre principalele mize ale reformei este corectarea unei „nedreptăți” precum acordarea de bonuri de pensionare ca ajungeau la 100.000 de euro.

„Miza reală este să duci banii ăștia acolo unde e nevoie de ei, adică la administrarea pădurilor. Pentru că, în același timp, aceasta este o autoritate care s-a și plâns de-a lungul timpului că nu are banii necesari să facă investițiile, să gestioneze corect, să dea pentru parcurile naționale. Deci nu avem bani pentru parcurile naturale care sunt în subordinea Romsilva, dar, iată, aveam bani să dăm 100 de mii de euro pentru bonusul pentru pensionare”, a spus Diana Buzoianu, sâmbătă, la TVR Info.

Despre cum va fi realizată reforma ministra a precizat că scopul nu este concedierea angajaților, ci restructurarea conducerii. „toate direcțiile silvice care se vor reorganiza, toate posturile se vor vacanta de directori, se vor înjumătăți posturile de directori și vor fi date concursuri”, declarat Buzoianu.

O altă schimbare va fi schimbarea contractului de muncă cu contractul de mandat pentru viitorii directori. „Vor avea și contract de mandat. Nu vor mai avea contract de muncă. Cei care au dat concurs au încheiat un contract de muncă, sunt protejați de o legislație care practic face aproape imposibil să-i dea afară. Indiferent de ce au făcut, indiferent de cum au greșit. Trecerea de la contract de muncă la contract de mandat, ceea ce înseamnă că în fiecare an vor fi analizați pe criterii de performanță și dacă nu îndeplinesc criteriile de performanță vor fi dați afară”, spune oficialul.

„Pentru șefii ocoalelor silvice, deja e în proces aproape finalizat trecerea de pe contracte de muncă pe contracte de mandat”, a mai spus Diana Buzoianu, adăugând că speră ca reforma să treacă în următoarele zile.