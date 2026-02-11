Lege nouă pentru transparență în gestionarea deșeurilor: lista firmelor autorizate va fi publicată online

Inițiativa aparține ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și senatorilor USR Cynthia Păun și Aurel Oprinoiu.

După promulgare, Agenția Națională pentru Mediu va trebui să afișeze pe site-ul propriu, într-o formă ușor de consultat, numele firmelor autorizate, codul fiscal, tipurile de activități pentru care au primit aviz și autorizația de mediu în integralitate. Lista urmează să fie actualizată în cel mult 10 zile lucrătoare de fiecare dată când apar modificări.

Buzoianu : Transparența, esențială în lupta cu poluarea

Ministrul Mediului spune măsura „este extrem de importantă” și a precizat că ministerul a început deja să publice o parte din aceste informații. „Am început la minister să publicăm parte din aceste informații chiar și fără proiectul de lege”, a declarat Diana Buzoianu, subliniind că lipsa informațiilor publice a permis apariția abuzurilor și a practicilor ilegale. „Într-o țară în care oamenii își pierd ani din viață din cauza poluării, este extrem de important să avem o transparență reală a tuturor avizelor de mediu, motiv pentru care am făcut o prioritate din asta încă de la preluarea mandatului”.

Măsuri contra mafiei gunoaielor

În paralel, ministerul continuă acțiunile de combatere a transporturilor ilegale de deșeuri, inclusiv prin scanarea camioanelor la frontieră și utilizarea dronelor în controale. „Continuăm lupta contra mafiei gunoaielor, dovadă stând nu doar acțiunile ample de control efectuate și sancțiunile aplicate, ci și alte măsuri adoptate, cum ar fi cea privind scanarea cu raze X a camioanelor care intră în țară cu deșeuri ilegale sau folosirea dronelor în acțiunile pe teren”, a explicat ministrul USR.

Potrivit inițiatorilor, până acum nu toate agențiile județene de protecția mediului făceau publice autorizațiile acordate, ceea ce îngreuna verificarea operatorilor. În lipsa unei baze de date centralizate, autoritățile locale, companiile și organizațiile civice aveau dificultăți în a afla dacă o firmă este autorizată legal să colecteze, să transporte sau să trateze deșeuri.

Oricine va putea verifica operatorii

Cynthia Păun consideră că lipsa de transparență a alimentat, în timp, neîncrederea publicului și activitățile ilegale, iar publicarea acestor informații va permite oricui să verifice rapid cine operează legal. „Prin acest proiect, statul nu mai închide ochii, ci deschide datele către public. Oricine va putea vedea clar cine operează legal și cine nu”, spune senatoarea, membră în Comisia pentru Mediu din Senat.

Doar firmele autorizate vor putea activa în domeniu

La rândul său, senatorul Aurel Oprinoiu, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu din Senat, a subliniat că accesul liber la informații actualizate reprezintă un pas important spre „o administrație funcțională și reguli mai clare” pentru toți actorii implicați.

Legea menține obligația ca activitățile de gestionare a deșeurilor să fie realizate doar de operatori autorizați, dar introduce, în plus, un mecanism prin care aceste informații devin vizibile și ușor de verificat de către public.