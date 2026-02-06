Diana Buzoianu a participat la Consiliul de Mediu din Cipru: „Economia circulară nu mai este doar un obiectiv de mediu, ci o componentă critică care poate susține economia națională”

Pe agenda discuțiilor s-au aflat alinierea politicilor privind reziliența climatică și a apei, consolidarea eficacității UE în negocierile internaționale privind schimbările climatice și abordarea celor mai importante lacune din legislația actuală a Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al Ministerului Mediului.

În prima sesiune, dedicată construirii unei Europe reziliente, au fost discutate măsuri prin care legislația și finanțarea pot consolida alinierea politicilor europene privind clima și reziliența la apă.

„Pentru România, este important ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă. Investițiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar și pe cercetarea, inovarea și digitalizarea în sectorul apei”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

În cadrul ședinței au fost subliniate și așteptările de la noul Act privind Economia Circulară.

„România susține dezvoltarea Actului privind Economia Circulară ca instrument-cheie pentru îmbunătățirea accesului UE la resurse, a autonomiei strategice și a competitivității. Susținem o abordare pragmatică, axată pe transparență, cooperare regională și utilizarea eficientă a fondurilor UE. Economia circulară nu mai este doar un obiectiv de mediu, ci o componentă critică care poate susține economia națională. Am prezentat în cadrul Consiliului informal implementarea SGR-ului, o poveste de succes care ne arată cum putem colabora alături de actorii privați pentru a scoate plasticul și sticlele din natură și a le refolosi prin reciclare”, a afirmat ministra Mediului.

Conform comunicatului Ministerului Mediului, în 2025 consumatorii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje prin SGR.

Totodată, Diana Buzoianu a invitat miniștrii să participe la Conferința Europeană privind Sistemul Garanție–Returnare, programată la București pe 18 martie 2026, eveniment dedicat implementării economiei circulare.