Procedurile de mediu ar putea fi accelerate: România a primit acordul Comisiei Europene pentru reducerea termenelor de avizare

Măsura va fi inclusă în pachetul de redresare economică pregătit de Guvern și vizează eficientizarea avizelor fără a modifica standardele de protecție a mediului.

„Eu nu sunt în discuțiile din coaliție. Dar ce știu, pentru că am avut inclusiv propuneri concrete pe pachetul de redresare economică, este că și pe zona de mediu putem să simplificăm lucrurile și să aducem un avantaj, să zicem, operatorilor economici”, a declarat Diana Buzoianu.

Decizia Comisiei Europene a venit chiar în ziua anunțului public, după mai multe runde de negocieri purtate în ultimele zile.

Acordurile de mediu, una dintre cele mai mari nemulțumiri ale mediului privat

Emiterea acordurilor de mediu a fost ani la rând reclamată ca fiind excesiv de lentă, blocând investiții publice și private, proiecte de infrastructură și inițiative economice importante.

Ministrul Mediului a explicat că aceste întârzieri erau cauzate în mare parte de termene impuse prin directive europene, care nu puteau fi modificate fără acordul Comisiei.

„Suntem de câteva zile bune în discuții cu Comisia Europeană ca să vedem care sunt termenele pe care le putem reduce în metoda de avizare, la emiterea acordurilor de mediu”, a mai spus aceasta.

Bruxelles-ul a dat undă verde pentru termene mai scurte

Potrivit Dianei Buzoianu, Comisia Europeană a acceptat ca România să accelereze procedurile, fără a afecta conținutul evaluărilor de mediu:

„Știți acele acorduri de mediu despre care mulți operatori economici, mulți oameni din privat, multe institute, multe afaceri vin și spun că durează prea mult. Acelea erau termene stabilite prin directivă și avem, în sfârșit, acordul de la Comisie.”

Buzoianu a subliniat că reforma nu va însemna compromisuri privind standardele de mediu, ci doar reducerea timpului de răspuns al instituțiilor.

„O parte din pachetul de redresare economică va include și această simplificare a procedurilor de mediu, nu pe fond, ci măcar prin asumarea unor termene mai eficiente pentru a oferi răspunsuri.”

Măsura este așteptată să deblocheze numeroase proiecte economice și să reducă presiunea birocratică asupra firmelor, într-un moment în care economia românească caută soluții de relansare.

Sursa video: Euronews