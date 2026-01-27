Prima pagină » Politic » Procedurile de mediu ar putea fi accelerate: România a primit acordul Comisiei Europene pentru reducerea termenelor de avizare

Procedurile de mediu ar putea fi accelerate: România a primit acordul Comisiei Europene pentru reducerea termenelor de avizare

România face un pas important spre simplificarea birocrației care a blocat ani la rând investițiile și proiectele economice. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că autoritățile române au obținut acordul Comisiei Europene pentru reducerea termenelor de emitere a acordurilor de mediu, considerate de mediul de afaceri unele dintre cele mai lente proceduri administrative.
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Crin Antonescu: Îmi e rușine de cum îl conduce Macron pe Nicușor Dan 
Crin Antonescu: Îmi e rușine de cum îl conduce Macron pe Nicușor Dan 
Crin Antonescu: „Bolomania din România se apropie de final”
Crin Antonescu: „Bolomania din România se apropie de final”
Radu Marinescu despre acuzațiile de plagiat: Se face o evaluare de către o comisie calificată. Adevărul se stabilește de către o instanță de judecată
Radu Marinescu despre acuzațiile de plagiat: Se face o evaluare de către o comisie calificată. Adevărul se stabilește de către o instanță de judecată
Crin Antonescu spune că Ilie Bolojan îl are drept model politic pe Traian Băsescu: „Este mult mai aproape de USR decât de PNL”
Crin Antonescu spune că Ilie Bolojan îl are drept model politic pe Traian Băsescu: „Este mult mai aproape de USR decât de PNL”
Mădălina Dinu
27 ian. 2026, 21:42, Politic

Măsura va fi inclusă în pachetul de redresare economică pregătit de Guvern și vizează eficientizarea avizelor fără a modifica standardele de protecție a mediului.

„Eu nu sunt în discuțiile din coaliție. Dar ce știu, pentru că am avut inclusiv propuneri concrete pe pachetul de redresare economică, este că și pe zona de mediu putem să simplificăm lucrurile și să aducem un avantaj, să zicem, operatorilor economici”, a declarat Diana Buzoianu.

Decizia Comisiei Europene a venit chiar în ziua anunțului public, după mai multe runde de negocieri purtate în ultimele zile.

Acordurile de mediu, una dintre cele mai mari nemulțumiri ale mediului privat

Emiterea acordurilor de mediu a fost ani la rând reclamată ca fiind excesiv de lentă, blocând investiții publice și private, proiecte de infrastructură și inițiative economice importante.

Ministrul Mediului a explicat că aceste întârzieri erau cauzate în mare parte de termene impuse prin directive europene, care nu puteau fi modificate fără acordul Comisiei.

„Suntem de câteva zile bune în discuții cu Comisia Europeană ca să vedem care sunt termenele pe care le putem reduce în metoda de avizare, la emiterea acordurilor de mediu”, a mai spus aceasta.

Bruxelles-ul a dat undă verde pentru termene mai scurte

Potrivit Dianei Buzoianu, Comisia Europeană a acceptat ca România să accelereze procedurile, fără a afecta conținutul evaluărilor de mediu:

„Știți acele acorduri de mediu despre care mulți operatori economici, mulți oameni din privat, multe institute, multe afaceri vin și spun că durează prea mult. Acelea erau termene stabilite prin directivă și avem, în sfârșit, acordul de la Comisie.”

Buzoianu a subliniat că reforma nu va însemna compromisuri privind standardele de mediu, ci doar reducerea timpului de răspuns al instituțiilor.

„O parte din pachetul de redresare economică va include și această simplificare a procedurilor de mediu, nu pe fond, ci măcar prin asumarea unor termene mai eficiente pentru a oferi răspunsuri.”

Măsura este așteptată să deblocheze numeroase proiecte economice și să reducă presiunea birocratică asupra firmelor, într-un moment în care economia românească caută soluții de relansare.

Sursa video: Euronews

Recomandarea video