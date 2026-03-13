Victor Alistar: „Rolul CSM-ului este acela de a fi garant, de a fi scut, tocmai ca diferite puteri să nu intre să ia la întrebări judecătorii când doresc”

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Curții Supreme și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a făcut precizări în emisiunea OFF THE RECORD despre funcția CSM în contextul unor discuții despre posibile schimbări sau „reshuffle” în cadrul Consiliului.

Acesta a declarat că rolul CSM este esențial pentru protejarea independenței judecătorilor, dar și pentru autoreglarea sistemului judiciar.

„Nu știu din ce perspectivă priviți lucrurile sau din ce perspectivă reshuffle. Ce fel de reshuffle? Rolul CSM-ului este acela de a fi garant, de a fi scut, tocmai ca diferite puteri să nu intre să ia la întrebări judecătorii când doresc, cum doresc. Dar în același timp să facă și funcția de autoreglare din sistem. Eu zic că este întotdeauna loc de mai bine, dar da, uitați-vă că își îndeplinește această rol.”, a precizat el.

El a explicat că, în ciuda funcției de protecție și reglementare, societatea tinde uneori să dramatizeze situațiile din justiție, transformând cazurile concrete în „eroi ai romantismului revoluționar”.

„Ce se întâmplă însă? Vin imediat și devin eroi ai romantismului revoluționar, dar după ce ai deja sesizare făcută de părți, nu de șeful de instanță. Am văzut un caz, părțile au făcut sesizare în dosarul respectiv, pe motiv de schimbarea de încadrare că nu știam câte secunde a ținut victima cu capul sub apă. Vrea să o omoare sau să o sperie? Și atunci a fost o plângere. Ulterior am văzut că s-a valorificat chestiunea asta. A fost o perioadă în care, mă rog, și societatea cere zonă de răspundere.”, a afirmat Victor Alistar.