Prima pagină » Justiţie » OFF The Record. Invitat: judecător Claudiu Drăgușin, Consiliul Superior al Magistraturii

Președintele Nicușor Dan, anunț despre numirea șefilor marilor parchete: „Sunt în complet dezacord cu social media”. Ce spune despre discuțiile de la Palatul Cotroceni cu procurorii
Nicușor Dan, despre „umbrela nucleară” a Franței: În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
România și Polonia își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe securitate și economie, spune Nicușor Dan. Președintele s-a întâlnit cu ambii lideri de la Varșovia
Ministra Mediului anunță reorganizarea Romsilva: Direcții regionale și criterii stricte pentru conducere
Departamentul Justiție
05 mart. 2026, 18:31, Justiţie

Odată cu promulgarea reformei privind pensiile speciale ale magistraților, discuțiile și presiunea publică a politicienilor s-au domolit, însă problemele tot nu s-au rezolvat în Justiție.

Ce se întâmplă cu grupul înființat de Guvern pentru modificarea Legilor Justiției, cu referendumul propus de Președintele României, poate sau nu să fie desființat CSM, ce cred judecătorii despre intervențiile Executivului în magistratură, au încredere judecătorii să fie anchetați din nou de DNA și câtă corupție există în Justiție – despre toate aceste teme discutăm cu judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Vineri, de la ora 13:00, în exclusivitate, pe Mediafax.

