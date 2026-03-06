Prima pagină » Social » Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze

Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze

Trei inculpați, dintre care doi minori de 16 ani, au fost reținuți după ce ar fi racolat o fată de 13 ani pe care au obligat-o să se prostitueze.
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
A SCM judge slams Nicuşor Dan’s referendum: it has no legal or constitutional basis
A SCM judge slams Nicuşor Dan’s referendum: it has no legal or constitutional basis
Judecător CSM, despre prescripții. Imaginea publică a fost că judecătorii scapă corupții. Cauzele sunt diferite
Judecător CSM, despre prescripții. Imaginea publică a fost că judecătorii scapă corupții. Cauzele sunt diferite
Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, dezvăluiri la OFF The Record. Drăgușin face praf referendumul lui Nicușor Dan / 1 din 3 români ajunge în instanță / „Declarații scandaloase” la adresa femeilor magistrat
Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, dezvăluiri la OFF The Record. Drăgușin face praf referendumul lui Nicușor Dan / 1 din 3 români ajunge în instanță / „Declarații scandaloase” la adresa femeilor magistrat
Judecător CSM, despre problemele din instanță: „România are 5-6 milioane de dosare pe an. Practic, unul din trei români ajunge într-o procedură judiciară”
Judecător CSM, despre problemele din instanță: „România are 5-6 milioane de dosare pe an. Practic, unul din trei români ajunge într-o procedură judiciară”
Cosmin Pirv
06 mart. 2026, 15:00, Social

Potrivit DIICOT, procurorii din Teleorman au dispus reținerea a trei inculpați, dintre care doi minori, ambii în vârstă de 16 ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, acces fără drept la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în februarie 2026, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, inculpații au recrutat o victimă minoră, de 13 ani, pe care au transportat-o la locuința unuia dintre ei, unde au întreținut raporturi sexuale cu aceasta. Apoi au dus-o și în alte zone din apropierea localității localității lor de domiciliu, unde, prin constrângere fizică şi ameninţări, au determinat-o să întreţină acte și raporturi sexuale contra cost cu mai mulți bărbați.

Sumele provenite din activitatea infracțională au fost încasate de inculpați.

Aceștia i-au luat victimei telefonul mobil, iar unul dintre ei l-a resetat, ştergând datele stocate pe acesta, și ulterior l-au vândut.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Teleorman a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 zile.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
Gandul
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai ieftină prăjitură de post. Rețeta simplă cu gem și nucă de la Gina Bradea
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor