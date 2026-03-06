Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze

Potrivit DIICOT, procurorii din Teleorman au dispus reținerea a trei inculpați, dintre care doi minori, ambii în vârstă de 16 ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, acces fără drept la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în februarie 2026, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, inculpații au recrutat o victimă minoră, de 13 ani, pe care au transportat-o la locuința unuia dintre ei, unde au întreținut raporturi sexuale cu aceasta. Apoi au dus-o și în alte zone din apropierea localității localității lor de domiciliu, unde, prin constrângere fizică şi ameninţări, au determinat-o să întreţină acte și raporturi sexuale contra cost cu mai mulți bărbați.

Sumele provenite din activitatea infracțională au fost încasate de inculpați.

Aceștia i-au luat victimei telefonul mobil, iar unul dintre ei l-a resetat, ştergând datele stocate pe acesta, și ulterior l-au vândut.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Teleorman a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 zile.