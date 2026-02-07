Prima pagină » Social » Fete de 15 și 19 ani, puse să se prostitueze de cel care le promitea iubire

Fete de 15 și 19 ani, puse să se prostitueze de cel care le promitea iubire

Patru bărbați și o femeie au fost reținuți sub acuzația de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, după ce un tânăr de 18 ani și-a pus iubita în vârstă de 15 ani să se prostitueze. De asemenea, și alte tinere au fost recrutate.
Laura Buciu
07 feb. 2026, 12:14, Social

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au dispus reținerea a 5 inculpați (patru bărbați și o femeie), cu vârstele de 18 și 37 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.

Din cercetări, a reieșit că, pe parcursul lunii mai 2025, un inculpat în vârstă de 18 ani, în contextul unei relații de concubinaj cu o victimă minoră, în vârstă de 15 ani, în scopul obținerii de foloase patrimoniale, a determinat-o la practicarea prostituției.

De asemenea, în aceeași perioadă de timp, tânărul, sub pretextul unei relații de iubire și profitând de starea de vulnerabilitate a unei fete în vârstă de 19 ani, provenită dintr-un centru de plasament, a recrutat-o și adăpostit-o în diverse locații din Constanța și a exploatat-o sexual. Victima a fost determinată să practice prostituția și i-a fost înlesnită această activitate, o parte importantă din sumele obținute de aceasta fiind însușite de către tânărul de 18 ani.

Ulterior, pe parcursul lunii iunie 2025, un alt inculpat, care se sustrage urmăririi penale, a adăpostit aceleași victime, de 15 și 19 ani, pe raza municipiului Brașov, în scopul exploatării sexuale. Fetele au fost determinate să practice prostituția și le-a fost înlesnită această activitate, inculpatul însușindu-și în mare parte sumele obținute de către acestea.

Probatoriul administrat a reliefat că, începând cu luna noiembrie 2025 și până în luna ianuarie 2026, alți doi inculpați, dintre care unul se sustrage urmăririi penale, profitând de starea de vulnerabilitate a aceleași victime majore, au determinat-o la continuarea practicării prostituției și i-au înlesnit această activitate, în scopul obținerii de beneficii financiare.

Ancheta a arătat și faptul că, în intervalul septembrie – octombrie 2025, o inculpată, în vârstă de 28 de ani, a preluat victima minoră (15 ani) și a adăpostit-o în mai multe locații din municipiul Tulcea, tot în scopul exploatării sexuale.

Totodată, din investigații a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2025 și până la data de 5 februarie 2026, un alt inculpat, a adăpostit aceeași victimă minoră, într-un imobil din municipiul Constanța, înlesnindu-i practicarea prostituției și obținând foloase patrimoniale de pe urma acesteia.

Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că, în perioada mai-iunie 2025, un alt inculpat a obținut foloase patrimoniale, prin înlesnirea activității de prostituție unei tinere.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a doi dintre inculpați, măsura arestului la domiciliu față de alți doi și cea a controlului judiciar față de un alt inculpat, urmând a se pronunța cu privire la propunerea de arestare în lipsă a inculpaților care se sustrag.

Cu privire la măsura arestului la domiciliu și cea a controlului judiciar, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au formulat contestație.

 

