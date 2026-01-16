Fată care și-a abandonat școala, dusă de „iubit” la prostituție în Europa

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Craiova au luat măsura reținerii unui bărbat în vârstă de 20 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane.

Anchetatorii au probe că, în luna iunie 2022, tânărul, prin inducere în eroare (promisiunea unei relații de iubire) și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime (în abandon școlar și provenită dintr-o familie cu posibilități materiale reduse) a recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, până în iunie 2025, prin constrângere fizică și psihică, tânărul a obligat fata să practice prostituția în diverse locații din Craiova, dar și din Italia și Belgia.

Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost însușite de către inculpat.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.