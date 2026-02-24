Trei bărbați au procurat și vândut droguri în Bihor: prețuri între 100 și 450 de lei

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au documentat activitatea celor trei bărbați, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc.

Anchetatorii spun că, pe parcursul anului 2026, bărbatul de 31 de ani ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc, sub formă de substanțe cristaline, dar și canabis. Prețurile ar fi variat între 100 și 450 de lei.

Potrivit probelor, acesta s-ar fi aprovizionat cu substanțele interzise de la ceilalți doi bărbați.

Duminică, cei doi, de 26 și 27 de ani, au fost prinși în flagrant în localitatea Avram Iancu, județul Bihor, în timp ce ar fi transportat 110 grame de 4-CMC, drog de mare risc, care urmau să fie vândute pentru 4.000 de lei.

În aceeași zi, au fost făcute patru percheziții domiciliare. Polițiștii au ridicat peste 40 de grame de substanțe cristaline, o parte deja porționate și ambalate, 30 de grame de canabis, un cântar de precizie și alte probe.

Duminică, procurorii au dispus reținerea celor trei. Luni, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.