Iași. Tânăr arestat preventiv pentru trafic de droguri prin metoda „dead drop”

Potrivit anchetatorilor, sâmbătă „procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc.”

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, „în luna februarie 2026, inculpatul a procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri de risc și mare risc, prin metoda dead drop”.

„Astfel, în seara de 13.02.2026, inculpatul a plasat pe raza municipiului Iași, mai multe pachete conținând canabis și cocaină, vândute prin intermediul unei aplicații de mesagerie on line, fiind prins în flagrant, în proximitatea lacului CUG 2, în timp ce deținea și transporta o cantitate de canabis, porționată și ambalată pentru comercializare. Ulterior, au fost identificate locuri în care inculpatul a amplasat diferite cantități de droguri, fiind ridicate mai multe pungi conținând substanțe interzise”, a transmis DIICOT.

În urma unei percheziții domiciliare la adresa inculpatului au fost găsite și ridicate cantitățile de peste 3,1 kilograme canabis și circa 50 grame cocaină.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.