Nicușor Dan: În chestiunea consumului de droguri nu putem să spunem că avem o strategie

„Este ceva absolut regretabil. Acum însă, dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. Este un fenomen care se întâmplă și, dacă punem și mai mult în context, vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă. Una e chestiunea drogurilor și a doua este înstrăinarea sau lipsa de apartenență la o comunitate și de asemenea lipsa de contact firesc între generații, părinți-copii”, a spus Nicușor Dan la Digi24, întrebat despre crima din Timiș.

Șeful statului susține că pentru fiecare dintre aceste probleme societatea trebuie să aibă răspunsuri.

Acesta susține că până în momentul acesta s-au făcut niște pași timizi, însă pe chestiunea consumului de droguri „nu putem să spunem că avem o strategie pe care o realizăm și avem niște obiective și unul câte unul le realizăm. Nu suntem în situația asta”.

El spune că mai e mult de lucru la cum să facem ca tinerii să iasă din fața calculatorului și să aibă niște preocupări cu care să se simtă integrați în societate.

Șeful statului a declarat că nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă: „Există dezbatere care este vârsta de răspundere penală. O să-i las pe specialist să se pronunțe aici”.

Potrivit datelor din ancheta procurorilor criminaliști, luni, în jurul orei 21.30, primul suspect, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal și ar fi consumat marijuana), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat, pe Mario, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc într-un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.