Prima pagină » Politic » Manole: PSD nu votează bugetul fără amendament

Manole: PSD nu votează bugetul fără amendament

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat miercuri seară că PSD nu va vota bugetul de stat pe 2026 fără adoptarea amendamentului privind ajutoarele pentru pensionari și familiile cu venituri reduse.
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 20:05, Politic

Manole a justificat, la Antena 3 CNN, poziția fermă a PSD prin impactul inflației asupra populației. El a spus că statul nu poate privi impasibil la creșterea prețurilor bunurilor de consum și că un echilibru social este cel puțin la fel de important ca un echilibru bugetar.

„Guvernul trebuie să lucreze pentru oameni”, a declarat ministrul, adăugând că amendamentul vizează 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii.

„1,1 miliarde dintr-un buget de 737 de miliarde”

Manole a respins acuzațiile că amendamentul ar fi excesiv sau că ar destabiliza economia. El a prezentat un calcul simplu: suma cerută reprezintă mai puțin de 0,15% din veniturile totale ale bugetului.

„Nu am făcut un amendament care să întoarcă pe dos bugetul și economia. Dar este foarte important pentru cei vizați”, a spus ministrul.

PSD rămâne deschis la soluții alternative

Manole a precizat că PSD este dispus să accepte și o soluție alternativă, cu condiția ca aceasta să aibă același obiectiv – creșterea veniturilor persoanelor cu venituri reduse. El a criticat însă lipsa oricărei contrapropuneri din partea partenerilor de coaliție.

„Toată ziua ni s-a spus doar nu se poate. Nici o secundă nu ni s-a spus: avem noi o variantă mai bună”, a declarat Manole.

Ministrul a reafirmat că PSD are o atitudine constructivă și că rămâne deschis negocierilor, dar fără a renunța la obiectivul social al amendamentului. Liderii coaliției sunt convocați joi dimineață la o întâlnire cu Sorin Grindeanu pentru a căuta o soluție.

