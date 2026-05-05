Stenograme din ședința tensionată a PNL. Cozma: „Antipesediștii” de azi au candidat cu PSD. Petcu: Toți primarii PNL din Giurgiu vor să rămână la guvernare

Potrivit stenogramelor din ședință, obținute de Mediafax, mai mulți lideri liberali au criticat varianta intrării PNL în opoziție și au susținut că partidul trebuie să rămână într-o formulă de guvernare pro-europeană.

Raluca Turcan: PSD nu mai este partener credibil. PNL trebuie să rămână consecvent, chiar și din opoziție

Raluca Turcan s-a poziționat ferm în favoarea liniei susținute de Ilie Bolojan, indicând PSD drept responsabil unic pentru criza politică și respingând ideea unei noi colaborări.

„Întreaga criză politică are un singur nume: PSD. Responsabilitatea este a lor și tot ei trebuie să ofere soluții”, a transmis Turcan, potrivit surselor din ședință.

Ea a avertizat asupra consecințelor căderii guvernului:

„Nu este un simplu joc politic – înseamnă blocaje, incertitudine, pierderi economice. Nota de plată o plătesc oamenii.”

Un punct central al intervenției a fost ruperea definitivă de PSD.

„Un partid care își dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener credibil. Garanția unui plan comun este zero.”

Turcan a susținut că acțiunea împotriva guvernului a fost una țintită, inclusiv la adresa lui Ilie Bolojan.

„A fost ales cu penseta un lider – Ilie Bolojan – nu pentru că a greșit, ci pentru că a deranjat interese.”

Ea a încadrat situația ca o escaladare politică care afectează direct PNL și a cerut o reacție fermă a partidului.

În plan intern, Turcan a cerut asumare individuală clară, inclusiv prin vot nominal.

„Fiecare să își asume public dacă pune interesul public mai presus sau slăbește partidul.”

În concluzie, Turcan a susținut că PNL trebuie să rămână un partid „demn și credibil”, chiar dacă asta înseamnă trecerea în opoziție.

„Avem șansa să modernizăm țara chiar și din opoziție, fără compromisuri.”

Nicoleta Pauliuc: „Trebuie să ne uităm și în propria oglindă”

Nicoleta Pauliuc a avut una dintre cele mai dure intervenții, avertizând că ieșirea de la guvernare ar însemna o inconsecvență politică pentru PNL.

„Pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euro-atlantică, dacă nu noi?”, a spus Pauliuc în ședință.

Ea a susținut că PNL se află într-un „punct de cotitură” și a criticat faptul că propunerea sa privind o rezoluție de necolaborare cu AUR și partidele considerate satelit nu a fost supusă la vot. Pauliuc a acuzat inclusiv tentative de „albire” a AUR în interiorul partidului, în contextul votului la moțiunea de cenzură.

Senatoarea liberală a ridicat și problema traseismului politic, susținând că unii liberali au negociat punctual cu parlamentari din zona AUR pentru a opri moțiunea.

„Trebuie să ne uităm și în propria oglindă”, a afirmat Pauliuc.

Ea a mai avertizat că PNL riscă să piardă beneficiile politice ale măsurilor asumate la guvernare.

„Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem să plecăm? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile?”, a spus aceasta.

Pauliuc a cerut ca PNL să participe la negocieri pentru o guvernare pro-europeană și să susțină un acord explicit între partide privind necolaborarea cu AUR, pe care l-a descris drept partid extremist.

Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu: Toți primarii PNL din Giurgiu vor să rămână la guvernare

Și Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, a criticat direcția propusă de conducerea partidului și modul în care a fost organizată ședința.

„Această ordine de zi impusă ad-hoc și nediscutată nu este corectă, mai ales în aceste vremuri importante. Reluarea unui vot în diferite forme doar ca să dăm un rol ședinței nu este corectă”, a spus Petcu.

Liderul liberal a afirmat că rezultatul moțiunii de cenzură reprezintă un eșec al negocierilor politice purtate de conducerea PNL.

„Scorul moțiunii este un eșec al negocierilor. Trebuiau să fie mai puține voturi decât semnături, asta ni s-a spus, dar am avut cel mai mare vot pentru dărâmarea guvernului”, a declarat acesta.

Petcu a respins categoric varianta intrării PNL în opoziție și a transmis că primarii liberali din Giurgiu vor rămânerea la guvernare.

„Nu pot să fiu de acord cu intrarea în opoziție a PNL. Toți primarii PNL din Giurgiu vor să rămână la guvernare”, a spus el.

Adrian Cozma, președintele PNL Satu Mare: Ați fost aleși pe liste cu PSD

Adrian Cozma, președintele PNL Satu Mare și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a susținut aceeași linie și a criticat liderii liberali care se declară acum anti-PSD, deși au candidat pe liste comune cu social-democrații.

„Nu e normal să vină unii să ne spună: noi suntem cei mai aprigi antipesediști, dar ați fost aleși pe liste cu PSD”, a spus Cozma.

El i-a vizat pe Dan Motreanu, Siegfried Mureșan și Gheorghe Falcă, care au candidat pe lista comună PNL-PSD la europarlamentare, și a susținut că PNL trebuie să rămână la guvernare pentru a continua reformele asumate.

„Trebuie să stăm la guvernare, să ne îndeplinim obiectivele”, a afirmat liderul PNL Satu Mare.

Cozma a cerut ca direcția partidului să fie decisă într-un Consiliu Național al PNL și a spus că, pe lângă responsabilitatea PSD pentru criza politică, trebuie analizată și responsabilitatea liderilor liberali care au dus partidul în alianța cu social-democrații.

Bolojan a obținut însă un vot favorabil

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a susținut în ședință că responsabilitatea politică aparține PSD și că social-democrații au întârziat reformele.

Conducerea PNL a vota la propunerea lui Bolojan, marți, în Biroul Politic Național, menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD.Potrivit stenogramelor, Bolojan a spus că „AUR partajează responsabilitatea politică cu PSD”, iar PSD „trebuie să-și asume consecințele”.

Liderul liberal a cerut „asumarea guvernării de către PSD” și a transmis că social-democrații nu trebuie „să fugă de răspundere”.

În privința unei eventuale colaborări politice viitoare, Bolojan a afirmat că „PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL pentru formarea unui guvern”.