Prima pagină » Politic » George Simion: Guvernul în varianta AUR va avea 10 ministere

George Simion: Guvernul în varianta AUR va avea 10 ministere

Liderul AUR, George Simion, a declarat într-o conferință de presă că un guvern în varianta partidului său va avea 10 ministere, iar autoritățile și agențiile guvernamentale vor fi reduse la 20.
George Simion: Guvernul în varianta AUR va avea 10 ministere
Laurentiu Marinov
05 mai 2026, 20:05, Politic

George Simion a făcut marți o proiecție au unui guvern AUR, care ar avea mai puține ministere, iar funcțiile de conducere ar fi reduse cu 50 la sută.

„Guvernul în varianta AUR va avea 10 ministere, maxim 50 de secretari de stat. Comasăm și desfințăm autorități și agenții până ajungem la un număr de 20. Iar reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos”, a declarat președintele AUR. 

„Desigur, trebuie să urmeze o reformă administrativă, iar asistența financiară va fi sistată până când deficitul bugetar va coborî la 3 la sută. Și în viitoarea guvernare AUR, cu un premier propus de AUR, orice asistență financiară internațională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina”, a ami spus George Simion.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor