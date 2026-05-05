George Simion: Guvernul în varianta AUR va avea 10 ministere

George Simion a făcut marți o proiecție au unui guvern AUR, care ar avea mai puține ministere, iar funcțiile de conducere ar fi reduse cu 50 la sută.

„Guvernul în varianta AUR va avea 10 ministere, maxim 50 de secretari de stat. Comasăm și desfințăm autorități și agenții până ajungem la un număr de 20. Iar reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos”, a declarat președintele AUR.

„Desigur, trebuie să urmeze o reformă administrativă, iar asistența financiară va fi sistată până când deficitul bugetar va coborî la 3 la sută. Și în viitoarea guvernare AUR, cu un premier propus de AUR, orice asistență financiară internațională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina”, a ami spus George Simion.