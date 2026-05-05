George Simion: Fac un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică, să se înscrie în AUR

Președintele AUR, George Simion, a afirmat în conferința de presă organizată după votul din Parlament împotriva guvernului Bolojan, că toți cetățenii români sunt importanți pentru partidul său.

„Etnicii maghiari, cetățenii români, care au ieșit în stradă la începutul anului, împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiescu, la Sfântul Gheorghe, și multe alte localități, au cerut reprezentanților lor din Parlament să voteze moțiunea de cenzură. UDMR-ul are o problemă de legitimitate, de reprezentativitate.

El a a continuat să atace UDMR și susține că formațiunea politică și-a trădat alegătorii.

„A justificat nevotarea moțiunii de cenzură prin faptul că a fost introdusă de către AUR. AUR respectă vocea românilor, care și-au dat votul pentru noi. Și ar fi fost cazul ca și reprezentanții UDMR-ului din Harghita, din Covarna, din Mureș, din Cluj, din satul Mareș, peste tot unde există în această țară etnici maghiari, pe care îi iubim și considerăm cetățenii cu drepturi depline ai României, arată că UDMR-ul și-a trădat alegătorii.”

George Simion s-a adresat direct etnicilor maghiari din România, dar și alegătorilor de alte etnii să se alăture partidului său.

„Fac un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică, să se înscrie în AUR. Indiferent de etnie, romi, lipoveni, maghiari, avem mulți membri în acest moment în AUR, și de altfel fac acest apel către toți cetățenii României. Ați văzut cât de important este fiecare vot, cât de important este fiecare om. Fiecare contează.

De aceea, dacă vreți să câștigăm următoarele bătălii pe care le avem de dus, apelul meu este să vă înscrieți în AUR, a mai spus Simion.