Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. 281 de voturi „pentru” / Nicușor Dan exclude alegerile anticipate după demiterea Guvernului: „Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil”

UPDATE Nicușor Dan exclude alegerile anticipate după demiterea Guvernului: „Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil”

Președintele Nicușor Dan a declarat, după demiterea Guvernului prin votul Parlamentului, că România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează. Șeful statului a transmis că va începe negocierile pentru formarea unui nou executiv și a exclus scenariul alegerilor anticipate.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului”, a spus președintele.

Nicușor Dan a făcut apel la calm și a subliniat că România își păstrează direcția pro-occidentală. Potrivit acestuia, există un consens între partidele pro-occidentale în privința principalelor obiective ale țării, inclusiv aderarea la OCDE, execuția bugetului pe 2026 și țintele bugetare pentru anii următori.

Șeful statului a mai afirmat că există consens politic și în privința programelor SAFE și PNRR, precum și asupra etapelor următoare ale acestora. El a menționat termenele de 31 mai pentru încheierea contractelor din programul SAFE și pentru ultimele ajustări ale proiectelor din PNRR, respectiv 31 august pentru finalizarea PNRR.

Președintele a amintit că, în ciuda începerii procedurilor pentru moțiunea de cenzură, Parlamentul a votat săptămâna trecută investiții de 9 miliarde în cadrul programului SAFE, fapt pe care l-a prezentat drept dovadă a consensului politic pe marile direcții.

Nicușor Dan a anunțat că va începe consultări informale cu partidele pentru formarea unui nou guvern, urmând ca discuțiile formale să aibă loc după ce opțiunile se vor contura.

„Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern”, a declarat președintele.

Șeful statului a dat asigurări că România va avea un nou executiv „într-un termen rezonabil” și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate.

„La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental”, a conchis Nicușor Dan.

UPDATE Președintele Nicușor Dan va susține declarații de presă astăzi, ora 18.00

Surse politice au precizat pentru Mediafax că președintele Nicușor Dan nu intenționează să grăbească desemnarea unui nou premier. Șeful statului ar urma să evite consultările oficiale imediate cu partidele și să lase mai întâi formațiunile pro-occidentale să ajungă la un acord politic minimal pentru viitoarea majoritate.

În această săptămână ar putea avea loc doar discuții informale între Cotroceni și liderii partidelor considerate pro-europene. Potrivit acelorași surse, președintele vrea să cheme partidele la consultări oficiale abia după ce acestea își clarifică pozițiile și vin cu o variantă realistă de premier și de formulă guvernamentală.

UPDATE Miros de sânge în PNL. Tabăra anti-Bolojan începe să își arate colții. Ședință PNL la ora 17:00

Tensiunile din PNL au apărut imediat după căderea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

În interiorul PNL, tabăra anti-Bolojan vrea să blocheze intrarea PNL în opoziție și să forțeze un vot pentru refacerea punților cu PSD. Calculul acestei grupări ar fi că, dacă demersul reușește, liderul PNL ar putea fi împins spre retragerea de la conducerea partidului.

Ședința extinsă a Biroului Politic Național al PNL, convocată pentru ora 17:00, ar putea deveni momentul în care taberele din partid își vor măsura forțele. Oficial, liberalii trebuie să decidă dacă merg în opoziție sau acceptă discuții pentru un nou aranjament de guvernare. Neoficial, începe testul de autoritate pentru Ilie Bolojan.

UPDATE Bolojan, împiedicat să se întoarcă imediat la guvernare de o decizie CCR. Reînvestirea sa, o excepție istorică

Bolojan nu mai poate fi repus în funcție ca imediat premier de către președintele Nicușor Dan, pentru formarea unui nou Guvern pentru că acesta a fost demis de Executiv prin moțiunea de cenzură cu 281 de voturi „pentru”, cu 48 mai multe decât necesarul de 233.

Precedentul juridic este Decizia CCR nr. 85/2020, pronunțată după ce fostul președinte, Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban premier, la scurt timp după ce Guvernul Orban fusese demis în Parlament prin moțiune de cenzură.

Curtea Constituțională a stabilit atunci că desemnarea candidatului pentru funcția de premier trebuie să urmărească formarea unei majorități parlamentare, nu ignorarea efectelor moțiunii de cenzură. În motivare, CCR a arătat că desemnarea aceluiași politician demis de Parlament poate „anihila rolul constituțional al Parlamentului” și poate încălca principiul cooperării loiale între instituțiile statului.

UPDATE Breaking News. Moțiunea a trecut cu peste 280 de voturi

Moțiunea a fost votată cu 281 de voturi pentru, 4 contra și 3 anulate.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Parlamentarii au votat în favoarea moțiunii cu peste 280 de voturi „pentru”, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru ca Executivul să fie înlăturat. În urma votului, Guvernul rămâne interimar până la formarea unui nou Cabinet.

Până la instalarea unui nou Executiv, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar cu atribuții limitate. Constituția prevede că Guvernul demis îndeplinește doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet.

CITEȘTE AICI Bolojan demis cu un număr record de voturi

Predoiu, reacție la rezultatul moțiunii și planul pe mai departe: PNL trebuie să cântărească responsabilitatea guvernării

Cătălin Predoiu a declarat, marți, că actuala coaliție avea misiunea de a garanta drumul euro-atlantic al României, de a face corecțiile necesare și de a asigura o perspectivă de dezvoltare pentru țară.

Predoiu a afirmat că situația politică nu ar fi trebuit să ajungă la moțiune și că discuțiile și negocierile trebuiau continuate până la găsirea unei soluții.

„Din păcate, pe parcurs s-a pierdut această moțiune și nu trebuia să ajungem în acest punct. Trebuia să se continue discuțiile, negocierile, până când, vorba lui Stolojan, se cădea sub masă”, a spus Cătălin Predoiu.

Liderul liberal a susținut că PNL este „un partid cu un ADN pro-european”, care a oferit soluții pentru România, și a afirmat că partidul nu merita actuala situație politică.

„În acest moment, PNL nu merita această moțiune, nu merita prim-ministrul Bolojan această moțiune”, a declarat Predoiu.

El a precizat că în interiorul partidului există „foarte multă emoție” și că urmează să aibă loc ședințe în care liberalii vor analiza pașii următori.

Potrivit lui Predoiu, PNL trebuie să aleagă între o decizie luată în grabă, care ar putea însemna fuga de responsabilitatea guvernării, și asumarea continuării guvernării.

„PNL trebuie să aleagă între a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării și a cântări și a-și asuma responsabilitatea guvernării”, a spus acesta.

Cătălin Predoiu a subliniat că nu se pune problema demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de președinte al PNL.

„În niciun caz nu se pune problema demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de președinte PNL”, a afirmat Predoiu.

El a mai spus că, în opinia sa, cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să își lase opțiunile deschise și să vadă cum evoluează situația politică în perioada următoare.

Întrebat dacă ar accepta funcția de premier, Cătălin Predoiu a răspuns că o eventuală nominalizare politică trebuie să primească un răspuns din partea partidului.

Grindeanu: Există viață și după această moțiune. Partidele responsabile trebuie să găsească o soluție Sorin Grindeanu a declarat că formațiunea sa a încercat să mențină „punți de dialog” cu celelalte partide politice, în contextul tensiunilor apărute după votul asupra moțiunii. Grindeanu a susținut că alți lideri politici au abordat situația în logica „totul sau nimic”, condiționând continuarea majorității de păstrarea funcției de prim-ministru. „Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, în sensul următor: dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune. Știu acest lucru”, a afirmat Grindeanu. El a mai spus că partidele responsabile au obligația de a găsi o soluție politică în perioada următoare și a precizat că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări la Cotroceni. „Este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare ca domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări”, a spus Grindeanu. În același timp, acesta a afirmat că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de prim-ministru interimar, invocând rezultatul votului. „Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor”, a declarat Grindeanu. Liderul politic a subliniat că prioritatea ar trebui să fie găsirea rapidă a unei soluții politice, prin consultări între președinte și partidele parlamentare. „Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”, a mai spus Sorin Grindeanu.

UPDATE Surse: Moțiunea a trecut

Moțiunea va trece cu mult peste pragul de 233 de voturi necesare, au declarat sursele politice pentru Mediafax.

UPDATE Peste 280 de parlamentari au votat

Un număr de peste 270 de parlamentari și-au exprimat votul. Votul s-a încheiat.

UPDATE A început votul pentru moțiune

Începe votul pe moțiunea de cenzură. Votul este secret, cu bile.

Bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă înseamnă vot împotrivă. Votul nul este dacă ambele bile sunt introduse în urna albă.

PNL, UDMR și USR nu vor participa la vot. Pentru a trece moțiunea are nevoie de 233 de voturi pentru.

Euro atinge un nou record istoric în ziua votului asupra moțiunii la adresa Guvernului Bolojan

Banca Națională a României a anunțat marți, 5 mai 2026, un curs oficial de 5,2180 lei pentru un euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeană.

Este un nivel cu 0,0182 lei peste cursul oficial de luni, de 5,1998 lei pentru un euro, când fusese cu 0,0581 lei peste cursul de joi (5,1417 lei), ultima zi lucrătoare anterioară.

George Simion, în plen: „Este timpul ca vocea românilor să se audă”

Liderul AUR, George Simion, a criticat dur actuala putere, în dezbaterea din Parlament pe moțiunea împotriva Guvernului Bolojan, acuzând partidele aflate la guvernare că au generat „deznădejde, dezbinare și sărăcie”.

Simion a susținut că prezentarea bilanțului unui an de mandat al președintelui Nicușor Dan arată „o imagine neagră” a României. El a afirmat că șeful statului ar încerca să transfere responsabilitatea politică asupra premierului Ilie Bolojan.

„Nicușor Dan alege azi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a acuzat guvernarea că nu a tăiat privilegiile, ci a luat bani „de la mame, pensionari, de la categoriile vulnerabile”. El a făcut referire și la achiziția vaccinurilor, despre care a spus că ar fi reprezentat „cel mai mare tun financiar”.

„Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a mai spus Simion.

În finalul intervenției, acesta a cerut ca votul din Parlament să reflecte nemulțumirea românilor.

„Este timpul ca prin votul de azi în Parlament vocea românilor să se audă. E timpul pentru reconciliere națională”, a afirmat liderul AUR.

Radu Oprea atacă Guvernul Bolojan: „Nu a fost o reformă reală, doar tăieri absurde”

Senatorul PSD Radu Oprea a criticat Guvernul condus de Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului, susținând că măsurile luate în ultimele 10 luni au dus la scăderea nivelului de trai și la agravarea situației economice.

„Să aprindem lumina: în 10 luni, inflația s-a dublat, România a intrat în recesiune tehnică, investițiile s-au prăbușit, românii au sărăcit”, a declarat Radu Oprea.

Social-democratul a pus situația pe seama premierului Ilie Bolojan, despre care a spus că ar fi acționat din încăpățânare și din dorința de a-și consolida imaginea de reformator.

„Cauza este încăpățânarea unui om care crede că știe tot”, a afirmat senatorul PSD.

Oprea a susținut că Guvernul nu a aplicat reforme reale, ci a recurs la „tăieri absurde”, care au afectat diferite categorii sociale.

„Nu a fost o reformă reală, doar tăieri absurde, pentru întreținerea mitului reformatorului”, a spus acesta.

Radu Oprea a acuzat că premierul nu urmărește binele societății, ci cultivarea unei imagini publice bazate pe măsuri dure.

„Pe Bolojan nu îl interesează binele, ci ca o parte a societății să strige de durere și cealaltă să se bucure. Cu cât mai multe strigăte, cu atât mitul e mai mare”, a mai declarat senatorul PSD.