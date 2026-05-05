Miros de sânge în PNL. Tabăra anti-Bolojan începe să își arate colții. Ședință PNL la ora 17:00

În interiorul PNL, tabăra anti-Bolojan vrea să blocheze intrarea PNL în opoziție și să forțeze un vot pentru refacerea punților cu PSD. Calculul acestei grupări ar fi că, dacă demersul reușește, liderul PNL ar putea fi împins spre retragerea de la conducerea partidului.

Într-un asemenea scenariu, numele vehiculate pentru o eventuală nominalizare liberală la funcția de premier sunt Cătălin Predoiu și Mircea Abrudean, actualul președinte al Senatului.

Numele din tabăra anti-Bolojan sunt grele: Hubert Thuma, Cătălin Predoiu și Rareș Bogdan, în timp ce zona pro-Bolojan ar fi reprezentată de Ciprian Ciucu, Robert Sighiartău, Ionel Bogdan, Gigel Știrbu, Daniel Buda și Mircea Fechet.

Cătălin Predoiu a fost primul lider liberal care a ieșit public după votul din Parlament, iar mesajul său a fost unul limpede: PNL nu trebuie să fugă de guvernare. „Nu trebuie să abandonăm guvernarea”, a spus Predoiu, insistând că în partid este „multă emoție” și că liberalii nu trebuie să ia o decizie pripită.

Predoiu a transmis că negocierile cu PSD ar fi trebuit continuate „până se cădea sub masă”, invocând o formulare atribuită lui Theodor Stolojan. El a mai spus că PNL trebuie să își lase opțiunile deschise și să cântărească responsabilitatea guvernării, nu doar supărarea provocată de foștii parteneri de coaliție.

În același timp, Predoiu a încercat să tempereze speculațiile privind o debarcare rapidă a lui Bolojan de la șefia PNL. „În niciun caz nu se pune problema demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de președinte PNL”, a declarat acesta, adăugând că partidul trebuie să decidă politic orice eventuală nominalizare pentru funcția de premier.

Nicoletei Pauliuc, prim-vicepreședinte partid: PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea

Mesajul lui Predoiu a fost urmat de o postare a Nicoletei Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, care a afirmat că liberalii nu trebuie să confunde „demnitatea cu încăpățânarea” și „consecvența cu rigiditatea”.

„Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea”, a scris Pauliuc.

Aceasta a susținut că PNL a plătit deja costul politic al reformelor asumate în ultimele luni, iar o ieșire de la guvernare ar permite altor partide să capitalizeze eventualele rezultate ale acestor măsuri.

Pauliuc a precizat că PNL ar trebui să rămână parte a unei guvernări pro-europene, dar numai cu respectarea unor condiții. Ea a enumerat reconfirmarea parcursului euro-atlantic al României, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, asumarea parteneriatului cu președintele și excluderea AUR din orice formulă politică, prin angajament scris al partenerilor de coaliție.

Ședința PNL la ora 17:00, primul test pentru Bolojan

Ședința extinsă a Biroului Politic Național al PNL, convocată pentru ora 17:00, ar putea deveni momentul în care taberele din partid își vor măsura forțele. Oficial, liberalii trebuie să decidă dacă merg în opoziție sau acceptă discuții pentru un nou aranjament de guvernare. Neoficial, începe testul de autoritate pentru Ilie Bolojan.