Surpriză. Președintele unei țări din UE vorbește despre restabilirea contactelor cu Rusia

Președintele finlandez Alexander Stubb consideră că, în cele din urmă, Europa va trebui să restabilească dialogul cu liderii Rusiei, potrivit Live Ukraine. Președintele Finlandei a explicat că reluarea relațiilor cu rușii depinde în mare măsură de armonizarea strategiei SUA-UE față de Rusia și Ucraina.

„În Europa, Rusia este văzută ca cea mai mare amenințare la adresa securității, în timp ce în Statele Unite acest lucru nu este neapărat perceput în același mod”, a spus Alexander Stubb.

El a mai spus că, la un moment dat, va fi „în interesul Europei să restabilească canalele diplomatice cu Rusia”.

Stubb este unul dintre puținii lideri europeni care au menținut o relație strânsă cu președintele american Donald Trump. Țara sa are una dintre cele mai puternice forțe armate de pe continent, dar și cea mai lungă graniță cu Rusia.