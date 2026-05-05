Ședință de urgență la USR. Partidul vrea o alianță cu PNL și respinge o nouă colaborare cu PSD

Deciziile luate în timpul ședinței au fost anunțate de președintele USR, Dominic Fritz. Acesta a anunțat că la ședință au participat 160 de lideri ai partidului.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, a transmis Dominic Fritz.

O poziție asemănătoare privind colaborarea cu PSD au luat și liberalii.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată marți. În Parlament au fost 288 de voturi, din care 281 pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.