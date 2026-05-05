Crin Antonescu despre criza politică din România: Ilie Bolojan a devenit un personaj politic puternic, poate cel mai puternic

Crin Antonescu a comentat situația în care se află România în urma aprobării moțiunii de cenzură. Parcă asistăm la un număr de iluzionism, a spus Antonescu adăugând că Ilie Bolojan a devenit un personaj politic puternic.
Petru Mazilu
05 mai 2026, 18:30, Politic

Comentariile au fost făcute marți la puțin timp după ce Guvernul Bolojan a fost dărâmat prin moțiunea de cenzură aprobată de parlamentari.

„Președinte pare foarte misterios și pentru mine este izbitor că pare foarte sigur, parcă asistăm la un număr de iluzionism”, a declarat Crin Antonescu în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Fostul președinte al PNL a mai spus că lumea așteaptă să vadă cine reușește în acest număr de iluzionism.

„Eu cred ca PNL este într-o situație delicată nu doar pentru că trebuie să ia decizii dificile pentru că este posibil să rămână consecvent”, a adăugat Antonescu.

El s-a referit la așa numitul „cordon sanitar” care vizează izolarea forțelor anti-europene.

„Dacă este consecvent înseamnă că fie AUR și ceilalți au devenit frecventabili … fie lasă țara pe mâna acestora”, a explicat Antonescu.

Crin Antonescu consideră că Ilie Bolojan a ieșit întărit din criza politică.

„Ilie Bolojan a fost un prim ministru modest, ca să fiu elegant, paradoxal a devenit un personaj politic puternic, poate cel mai puternic de pe scenă”, a precizat Crin Antonescu.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată marți. În Parlament au fost 288 de voturi, din care 281 pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.

