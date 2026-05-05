Vlad Gheorghe cere o „Alianță Reformistă” condusă de Bolojan, după căderea Guvernului

„România are nevoie de o Alianță Reformistă condusă de Ilie Bolojan. Partidele de sistem și-au dat încă o dată mâna, la fel ca de fiecare dată în ultimii 35 de ani, pentru a elimina orice pericol de schimbare. Despre asta a fost moțiunea de cenzură”, a scris Vlad Gheorghe într-o postare pe Facebook.

Acesta a făcut apel la unitate pentru formarea unei alianțe reformiste, care să fie pregătită atât pentru participarea la alegeri, cât și pentru continuarea reformelor.

„Este datoria noastră să ne unim și să construim o Alianța Reformistă care să fie gata atât de lupta cu eternii baroni lucrători la stat, cât și de participarea la alegeri. O Alianță Reformistă care să continue reformele în companiile de stat căpușate de băieții deștepți. O Alianță Reformistă care să facă reforma administrativă de care România are nevoie”, a transmis el.

Vlad Gheorghe a subliniat că este nevoie de implicarea societății civile și a politicienilor „onești”.

„E nevoie de implicarea societății civile, a politicienilor onești și a românilor în general. E nevoie de unitate, să înțelegem că nu mai avem de ales și trebuie cu toții să ne implicăm. Pentru că altfel totul este pierdut”, a mai scris acesta.

Declarațiile lui Vlad Gheorghe vin după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament, moțiunea de cenzură fiind votată cu 281 de voturi „pentru”.