Moțiunea de cenzură a trecut cu un scor mult peste pragul necesar de 233 de voturi pentru demiterea Executivului. În urma votului, Guvernul este considerat demis.

Până la instalarea unui nou Executiv, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar cu atribuții limitate. Constituția prevede că Guvernul demis îndeplinește doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet.

Votul din Parlament a avut loc în contextul crizei politice apărute după retragerea sprijinului PSD pentru actualul Executiv, care a dus la pierderea majorității parlamentare.

Surse politice au precizat pentru Mediafax că președintele Nicușor Dan nu intenționează să grăbească desemnarea unui nou premier. Șeful statului ar urma să evite consultările oficiale imediate cu partidele și să lase mai întâi formațiunile pro-occidentale să ajungă la un acord politic minimal pentru viitoarea majoritate.