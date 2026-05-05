Sorin Grindeanu, întrebat despre viitorul premier de la PSD sau PNL: „Ar trebui să fie PNL. Toate variantele sunt pe masă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, pentru Antena 3 CNN, după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, că decizia partidului de a retrage sprijinul nu a fost una de moment, ci rezultatul unei consultări interne.

Liderul social-democrat a explicat că PSD a analizat situația în ultimele săptămâni, prin întâlniri și discuții cu reprezentanții locali ai partidului.

„Am să spun ceea ce noi am spus la Partidul Social-Democrat în ultimele săptămâni. De fapt, de când am început această consultare internă. Vă rog să vă amintiți că n-a fost un vot, cel puțin în ceea ce privește Partidul Social-Democrat, care a venit așa, pe o emoție.”

„Noi, de câteva săptămâni bune, am mers în țară, am făcut întâlniri regionale, ne-am întâlnit cu toți primarii, cu toți consilierii județeni. Au fost mii de oameni cu care ne-am întâlnit în această perioadă. Am votat, am făcut o consultare internă, aproape 98% dintre colegii mei au spus că trebuie să retragem sprijinul și să-l schimbăm pe Ilie Bolojan. Asta am făcut.”, a declarat Grindeanu.

El a declarat că votul din Parlament a fost rezultatul unei evaluări politice și nu o reacție apărută de nicăieri.

„Dar n-a venit, acest vot de azi, n-a venit dintr-o dată. A venit urmare a unei evaluări.”

În ceea ce privește pașii următori, liderul PSD a spus că partidul își dorește formarea rapidă a unei majorități stabile în cadrul actualei coaliții.

„Revin. Am spus în toate aceste săptămâni, am spus și ieri, spun și acum, după moțiune. Noi ne dorim să găsim rapid o majoritate în interiorul acestei coaliții de guvernare.”

Sorin Grindeanu a declarat că refuză să susțină un guvern minoritar.

„Nu vom vota guverne minoritare. PSD-ul în acest moment este deschis la orice variantă care s-ar degaja, urmare a consultărilor de la Palatul Cotroceni.”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă viitorul premier ar trebui să fie de la PSD sau PNL, liderul social-democrat a lăsat deschise toate opțiunile.

„Am spus că sunt toate variantele pe masă. Dacă e să se respecte în continuare ceea ce s-a semnat în urmă cu un an și ceva, ar trebui să fie PNL.”, a spus acesta.

„Nu vreau să fiu interpretat greșit. Eu nu vreau să dau lecții, nu vreau să îi îndrum pe cei de la PNL ce să facă, fiindcă s-ar interpreta.”

Acesta a spus că obiectivul principal rămâne stabilitatea guvernării și continuarea coaliției, asemenea poziției exprimate și de președintele Nicușor Dan.

„Eu pot să vorbesc în numele PSD, care își dorește continuarea acestei coaliții de guvernare, găsirea unei soluții, așa cum a spus și președintele Nicușor Dan, în interiorul acestei coaliții.”, a spus acesta.