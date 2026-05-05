Grindeanu cere demisia lui Bolojan și din funcția de premier interimar

Sorin Grindeanu a declarat că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de prim-ministru interimar, după votul asupra moțiunii, și a cerut convocarea rapidă a consultărilor la Cotroceni pentru găsirea unei soluții politice.
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză”
„Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea”, spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri
Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele”
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări”
Gabriel Negreanu
05 mai 2026, 14:47, Politic

Grindeanu a spus că formațiunea sa a încercat să păstreze „punți de dialog” cu celelalte partide politice, dar a acuzat că alți lideri au abordat situația în logica „totul sau nimic”.

„Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, în sensul următor: dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune. Știu acest lucru”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că, după votul din Parlament, partidele responsabile trebuie să găsească o soluție pentru continuarea guvernării și a precizat că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare.

„Este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare ca domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări”, a spus Grindeanu.

În privința interimatului, Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan ar trebui să renunțe la funcția de prim-ministru, chiar dacă are doar atribuții interimare.

„Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor”, a declarat acesta.

Guvernul interimar poate gestiona doar treburile curente până la instalarea unui nou Executiv, iar Grindeanu a susținut că prioritatea trebuie să fie o soluție politică rapidă, stabilită în urma consultărilor de la Cotroceni.

„Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Sursa video: Digi 24

