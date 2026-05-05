Grindeanu cere demisia lui Bolojan și din funcția de premier interimar

Grindeanu a spus că formațiunea sa a încercat să păstreze „punți de dialog” cu celelalte partide politice, dar a acuzat că alți lideri au abordat situația în logica „totul sau nimic”.

„Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, în sensul următor: dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune. Știu acest lucru”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că, după votul din Parlament, partidele responsabile trebuie să găsească o soluție pentru continuarea guvernării și a precizat că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare.

„Este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare ca domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări”, a spus Grindeanu.

În privința interimatului, Grindeanu a afirmat că Ilie Bolojan ar trebui să renunțe la funcția de prim-ministru, chiar dacă are doar atribuții interimare.

„Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor”, a declarat acesta.

Guvernul interimar poate gestiona doar treburile curente până la instalarea unui nou Executiv, iar Grindeanu a susținut că prioritatea trebuie să fie o soluție politică rapidă, stabilită în urma consultărilor de la Cotroceni.

„Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”, a mai spus Sorin Grindeanu.

