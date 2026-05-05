„Un rateu marca Ilie Bolojan”. Fifor acuză un „rateu” în programul SAFE și cere explicații urgente

Fifor a susținut că decizia de a muta coordonarea programului în subordinea Cancelariei prim-ministrului ridică semne de întrebare serioase privind competența și transparența în gestionarea unui proiect strategic.

„Dom’le prim-ministru, haideți să vorbim un pic despre programul SAFE, programul de shopping pe banii românilor al lui Ilie Bolojan. Dom’le prim-ministru, poate cea mai gravă decizie pe care ați luat-o în acest mandat este legată de programul SAFE. Un program strategic pentru modernizarea și înzestrarea Armatei României.

Asta într-un context regional extrem de complicat, dom’le prim-ministru, în care fiecare decizie privind securitatea națională trebuie tratată cu maximă responsabilitate. Ați decis, dom’le prim-ministru, prin ordonanță de urgență, să concentrați gestionarea acestui program la Cancelaria prim-ministrului și să puneți greutatea acestui program în mâna omului de casă al dumneavoastră, fără nicio expertiză în domeniul apărării. Efectiv vă jucați cu soarta României, dom’le Bolojan, și vulnerabilizați această țară”, a declarat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a criticat și lipsa implicării instituțiilor din sistemul național de apărare în gestionarea programului, afirmând că sume importante sunt administrate fără expertiză adecvată.

„Este de nepermis ca un program de o asemenea importanță strategică să nu fie gestionat de instituțiile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, ci de omul dumneavoastră, care, pentru că așa ați decis, administrează astăzi miliarde de euro, împrumutate pe seama românilor, fără să aibă habar de ce înseamnă apărare, achiziții militare sau securitatea națională”, a declarat Mihai Fifor.

Intervenția sa a inclus și o serie de întrebări directe adresate premierului, legate de implementarea concretă a programului și beneficiile pentru industria de apărare din România.

„Spuneți-ne concret, dom’le Ilie Bolojan, dincolo de sumele uriașe pe care le-ați angajat pentru achiziția de echipamente militare, care este calendarul real al producției în România, unde se vor produce aceste echipamente, ce conțin aceste contracte, în ce locații se vor realiza și prin ce mecanisme? Conțin aceste contracte acordarea licențelor de producție pentru România, transfer de tehnologie, de know-how? În cât timp vom vedea primele linii de producție funcționale aici, în România, în câți ani?

Concret, dom’le Bolojan, când, unde și în ce condiții? Știm cu toții care sunt nevoile acestei țări. Știm cât de important era pentru industria națională de apărare ca acest program să fie un succes. În schimb, tot ce ați reușit să faceți a fost să transformați ceea ce ar fi trebuit să însemne o renaștere a industriei naționale de apărare într-un nou rateu. Un rateu marca Ilie Bolojan” a conchis Mihai Fifor.