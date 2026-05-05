Deputat PNL, atac la PSD și AUR: Plâng pe umărul veteranilor și al mamelor, din magazine Louboutin. Despre Simion și Grindeanu: Veți împărți pantofii la partaj

„ Am văzut colegii noștri de la Partidul Social-Democrat cum plâng pe umărul veteranilor, cum plâng pe umărul mamelor, cum plâng pe umărul asistațiilor sociali, dar știți cum o fac? O fac de în ușa magazinelor de pantofi de mii de euro, perechea Louboutin (…).

Plâng de pe umărul acelora care plimbă Louis Vuitton prin aeroporturile din România. Plâng cu lacrimi de crocodil de la balcoanele acelor vile imense în care dacă s-ar muta două, trei direcții deconcentrate din județ ar sta foarte bine acolo și ar viețui foarte bine”, a acuzat deputatul PNL.

El a precizat că social – democrații nu fac decât un singur lucru: „Să-și umplă conturile, de fiecare dată, timp de 36 de ani, când ajung la guvernare, vor un singur lucru. Vor agențiile statului, vor toate acele ministere avizatoare și când apare un personaj, un om care spune stop, în acel moment apare o moțiune de cenzură”, a declarat Gigel-Sorinel Ştirbu.

Făcând un atac direct la Grindeanu, deputatul PNL a precizat că el și Bolojan au în comun un singur lucru: ambii au scos mulțimea în stradă, însă din motive diferite.

„Grindeanu, dumneavoastră aveți ceva în comun cu domnul Bolojan. Văd că amândoi când ați fost prim-miniștrii României, ați scos lumea în stradă. Bine, motivele au fost altele. La dumneavoastră să vă gonească acasă, pe Bolojan să îl susțină”, a declarat Știrbu.

Adresându-se lui Simion, Deputatul PNL, i-a spus că „va face cumetrie cu PSD”.