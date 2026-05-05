CTP, impresionat de discursul lui Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură: „Cel mai patriotic discurs din ultimii 36 de ani”

„Moțiunea trece, Bolojan rămâne! Rămâne în mintea și sufletul românilor care au așa ceva. Ilie Bolojan a rostit cel mai adevărat, drept și deci patriotic discurs din ultimii 36 de ani ai acestei țări”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

Acesta l-a numit pe premier „patriotul Bolojan” și a făcut trimitere la un îndemn atribuit lui Ion Luca Caragiale: „Iubește România ca pe o mamă, nu ca pe o damă!”, despre care spune că „și-a găsit vocea în Parlamentul României”.

Declarația vine într-o zi cu miză politică majoră, în care Parlamentul dezbate și votează moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În discursul susținut în fața parlamentarilor, Ilie Bolojan a afirmat că o eventuală plecare a sa din funcție nu ar rezolva problemele României.

„Eu pot să plec, dar problemele acestei țări nu pleacă odată cu mine”, a spus premierul în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură.

Premierul Ilie Bolojan a respins, în plen, acuzațiile formulate în moțiunea depusă împotriva Guvernului și a criticat dur PSD, acuzând formațiunea că a încercat să joace „rolul opoziției în interiorul Guvernului”.

Șeful Guvernului a declarat că a preluat mandatul într-un moment dificil, în care România venea după anul 2024 cu „cel mai mare deficit”. El a precizat că deficitul „nu l-a produs”, ci l-a găsit, și că nu putea fi ascuns. Potrivit acestuia, situația a fost cauzată de guvernele anterioare, care „au ignorat reformele”.