Moțiunea de cenzură. A început votul. Bolojan către PSD: „Nu ați fost în Guvern? Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială”. 402 parlamentari prezenți în sală. Parlamentarii PNL vor spune prezent, nu votez

UPDATE A început votul pentru moțiune Începe votul pe moțiunea de cenzură. Votul este secret, cu bile. Bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă înseamnă vot împotrivă. Votul nul este dacă ambele bile sunt introduse în urna albă. PNL, UDMR și USR nu vor participa la vot. Pentru a trece moțiunea are nevoie de 233 de voturi pentru. Euro atinge un nou record istoric în ziua votului asupra moțiunii la adresa Guvernului Bolojan Banca Națională a României a anunțat marți, 5 mai 2026, un curs oficial de 5,2180 lei pentru un euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeană. Este un nivel cu 0,0182 lei peste cursul oficial de luni, de 5,1998 lei pentru un euro, când fusese cu 0,0581 lei peste cursul de joi (5,1417 lei), ultima zi lucrătoare anterioară. George Simion, în plen: „Este timpul ca vocea românilor să se audă” Liderul AUR, George Simion, a criticat dur actuala putere, în dezbaterea din Parlament pe moțiunea împotriva Guvernului Bolojan, acuzând partidele aflate la guvernare că au generat „deznădejde, dezbinare și sărăcie”. Simion a susținut că prezentarea bilanțului unui an de mandat al președintelui Nicușor Dan arată „o imagine neagră” a României. El a afirmat că șeful statului ar încerca să transfere responsabilitatea politică asupra premierului Ilie Bolojan. „Nicușor Dan alege azi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită”, a declarat George Simion. Liderul AUR a acuzat guvernarea că nu a tăiat privilegiile, ci a luat bani „de la mame, pensionari, de la categoriile vulnerabile”. El a făcut referire și la achiziția vaccinurilor, despre care a spus că ar fi reprezentat „cel mai mare tun financiar”. „Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a mai spus Simion. În finalul intervenției, acesta a cerut ca votul din Parlament să reflecte nemulțumirea românilor. „Este timpul ca prin votul de azi în Parlament vocea românilor să se audă. E timpul pentru reconciliere națională”, a afirmat liderul AUR. Radu Oprea atacă Guvernul Bolojan: „Nu a fost o reformă reală, doar tăieri absurde” Senatorul PSD Radu Oprea a criticat Guvernul condus de Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului, susținând că măsurile luate în ultimele 10 luni au dus la scăderea nivelului de trai și la agravarea situației economice. „Să aprindem lumina: în 10 luni, inflația s-a dublat, România a intrat în recesiune tehnică, investițiile s-au prăbușit, românii au sărăcit”, a declarat Radu Oprea. Social-democratul a pus situația pe seama premierului Ilie Bolojan, despre care a spus că ar fi acționat din încăpățânare și din dorința de a-și consolida imaginea de reformator. „Cauza este încăpățânarea unui om care crede că știe tot”, a afirmat senatorul PSD. Oprea a susținut că Guvernul nu a aplicat reforme reale, ci a recurs la „tăieri absurde”, care au afectat diferite categorii sociale. „Nu a fost o reformă reală, doar tăieri absurde, pentru întreținerea mitului reformatorului”, a spus acesta. Radu Oprea a acuzat că premierul nu urmărește binele societății, ci cultivarea unei imagini publice bazate pe măsuri dure. „Pe Bolojan nu îl interesează binele, ci ca o parte a societății să strige de durere și cealaltă să se bucure. Cu cât mai multe strigăte, cu atât mitul e mai mare”, a mai declarat senatorul PSD.

UPDATE Inițiatorii moțiunii își țin discursurile

Timpul total alocat discursurilor este de 55 de minute. După acesta etapă va începe votul

UPDATE Ilie Bolojan atacă PSD în plen: „Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială”

Premierul Ilie Bolojan a respins, în plen, acuzațiile formulate în moțiunea depusă împotriva Guvernului și a criticat dur PSD, acuzând formațiunea că a încercat să joace „rolul opoziției în interiorul Guvernului”.

Bolojan a susținut că moțiunea are „o fractură logică”, mai ales în cazul social-democraților. „Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”, a afirmat premierul.

Șeful Guvernului a declarat că a preluat mandatul într-un moment dificil, în care România venea după anul 2024 cu „cel mai mare deficit”. El a precizat că deficitul „nu l-a produs”, ci l-a găsit, și că nu putea fi ascuns. Potrivit acestuia, situația a fost cauzată de guvernele anterioare, care „au ignorat reformele”.

„Acum 10 luni am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar”, a spus Bolojan.

Premierul a enumerat mai multe măsuri pe care le consideră realizări ale Cabinetului său, printre care reducerea deficitului la 7,9% din PIB, recâștigarea încrederii piețelor, numirea nepolitică a conducerii Vămii și ANAF, renegocierea PNRR, reforma pensiilor magistraților și reducerea cu 10% a personalului din administrație.

Bolojan: „Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca o pușculiță”

Bolojan a susținut că măsurile de reducere a cheltuielilor au generat nemulțumiri în rândul unor lideri locali, pe care i-a acuzat că s-au obișnuit să folosească bugetul statului „ca pe o pușculiță”.

Premierul a dat ca exemplu situația de la Electrocentrale Craiova și sprijinul acordat Aeroportului din Dolj, afirmând că statul a fost nevoit să intervină financiar după pierderea unor fonduri europene sau după nefinalizarea unor proiecte.

„Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca o pușculiță”, a mai spus Bolojan.

În opinia premierului, moțiunea depusă împotriva Guvernului este „mincinoasă, cinică și artificială”, fiind bazată pe date care „nu sunt reale” și pe o abordare care ignoră contextul dificil în care s-a aflat România.

UPDATE A început ședința în care este dezbătută și votată moțiunea

Și-au înregistrat prezența puțin peste 400 de senatori și deputați din cei 464 de parlamentari.

Senatorul PSD Daniel Zamfir prezintă moțiunea de cenzură.



UPDATE Parlamentarii PNL distribuie „un decalog” cu ce se va întâmpla dacă guvernul pică.

Parlamentarii PNL vor rămâne, până la urmă, în sala de plen la moțiune și vor spune: prezent, nu votez a declarat Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.

„Am venit să vă anunț modificarea: grupurile PNL rămân în sală și spun prezent nu votez. Moțiunea se joacă și colegii vor sta de vorbă cu ceilalți să îi convingă să nu voteze”, a declarat Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.

UPDATE Peiu ( AUR): Realist nu sunt șanse ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să nu treacă

Petrișor Peiu a declarat, marți dimineață, în Parlament, că „realist” nu sunt șanse ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să nu treacă. Senatorul AUR a estimat că vor fi în jur de 250 de voturi pentru această moțiune, peste cele 233 necesare. Întrebat ce urmează dacă pică guvernul, Peiu a spus că dacă toți liderii politici își respectă cuvântul dat înainte de moțiune singurul scenariu care mai rămâne pe masă este cel al alegerilor anticipate.

„Noi avem ca politică internă în partid să nu impunem nimic parlamentarilor, dar, majoritatea dintre ei, dacă nu toți, așa cum au făcut și la celelalte moțiuni, vor vota cu bilele la vedere. Realist vorbind, nu cred că sunt șanse să nu treacă această moțiune. Nu e vorba de emoție aici, asta e politică”, a spus Petrișor Peiu.

UPDATE Premierul a ajuns la Parlament

Ilie Bolojan a ajuns la Parlament.

„Vă rog să fiți politicoși, am spus că nu fac declarații pe holurile Parlamentului”, le-a spus Bolojan jurnaliștilor care puneau întrebări la Parlament.

Liderii PNL au programată marți, după votul asupra moțiunii, o ședință a Biroului Politic Național.

UPDATE Parlamentarii SOS România vor vota pentru căderea guvernului Bolojan, a anunțat eurodeputata Diana Șoșoacă la Parlament, lidera partidului SOS.

George Becali a ajuns la Parlament: Am venit să votez moțiunea

„Eu am venit să votez moțiunea și cu asta basta”, le-a spus reporterilor Becali.

El crede că moțiunea va trece.

George Becali a fost întrebat și despre variante de premier, în cazul în care Ilie Bolojan va fi schimbat.

„Eu am și eu un singur vot și am venit să-l exercit. Nu știu eu cine-i premier, cine va fi premier. Hai, mă, vedeți-vă de treabă cu tâmpenile astea, mă. Ce Georgescu premier? Băi, văi, voi sunteți și voi oamenii, în toată firea. Văd pe la televizor Georgescu premier. Ăla săracul e cu un picior în partea aialaltă și voi îl faceți premier”, a mai spus Becali.

UPDATE: Poziția grupului PACE

Ninel Peia, din grupul PACE, care include parlamentari care au intrat pe listele SOS și POT, a anunțată că 9 senatori și 6 deputați vor vota moțiunea de cenzură cu bilele la vedere.

„STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul au fost programate pentru astăzi, 5 mai, de la ora 11.00, iar votul este secret, cu bile.

Pentru ca Guvernul să fie demis, moțiunea trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi „pentru”, adică majoritatea absolută a celor 463 de parlamentari. Nu contează numărul celor prezenți în sală, ci numărul total al mandatelor. Dacă pragul este atins, Executivul este demis automat și rămâne cu atribuții limitate până la instalarea unui nou guvern.

Criza politică a început după ruperea coaliției care îl susținea pe Ilie Bolojan. Guvernul fusese învestit în 23 iunie 2025, cu 301 voturi pentru și 9 împotrivă, ca Executiv pro-european format din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. Relația dintre PSD și premier s-a deteriorat însă pe fondul măsurilor economice și al disputelor privind reformele administrative și fiscale.

Pe 23 aprilie, miniștrii PSD și-au depus demisiile, iar partidul a transmis că premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare. Ulterior, social-democrații și-au retras și reprezentanții din funcții politice guvernamentale, inclusiv secretari de stat și prefecți.

Calculele din Parlament pentru moțiune

La ora redactării, miza principală este dacă PSD și AUR reușesc să transforme semnăturile de pe moțiune în voturi efective. PSD și AUR au împreună, potrivit calculelor Mediafax, 219 parlamentari și mai au nevoie de aproximativ 14 voturi pentru a trece pragul de 233. Voturile decisive sunt la parlamentarii SOS România, POT, PACE, la neafiliați și la grupul minorităților naționale.

Tabăra guvernamentală pornește cu un deficit evident: PNL, USR și UDMR au împreună 164 de parlamentari, iar cu sprijinul minorităților ar ajunge la 181. Problema pentru Ilie Bolojan este că minoritățile, cu 17 deputați, nu au decis o linie comună de vot, astfel că fiecare parlamentar poate vota individual.

PNL și USR au ales o strategie de boicot al votului. Liberalii au anunțat că vor participa la dezbatere, dar vor părăsi sala la momentul votului, cu excepția câtorva reprezentanți care vor supraveghea procedura. USR a anunțat, la rândul său, că parlamentarii formațiunii vor fi prezenți în plen, dar nu vor vota moțiunea. De cealaltă parte, PSD a decis ca propriii parlamentari să își arate votul cu bilele la vedere.

Calculele s-au complicat după ce parlamentari din Partidul UNIT au anunțat că, deși au semnat moțiunea, nu o vor vota. Este una dintre diferențele importante dintre numărul de semnături și numărul real de voturi pe care inițiatorii se pot baza în plen.

Ce se întâmplă dacă moțiunea trece

Dacă moțiunea de cenzură este adoptată, Guvernul Bolojan cade, dar rămâne interimar. Constituția prevede că un guvern demis îndeplinește doar actele necesare administrării treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet.

După vot, președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului.

Scenariile discutate sunt: un guvern minoritar în jurul PNL-USR-UDMR, un nou acord politic care să includă PSD, o formulă tehnocrată sau prelungirea crizei până la găsirea unei majorități. Ilie Bolojan a spus că, dacă moțiunea trece, PNL ar putea intra într-o guvernare, dar nu într-o coaliție cu PSD, sau ar putea trece în opoziție pentru a construi „un pol de modernizare”.

Alegerile anticipate sunt invocate politic, dar rămân greu de declanșat. Constituția permite dizolvarea Parlamentului doar dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două propuneri de învestitură.

Ce se întâmplă dacă moțiunea pică

Dacă moțiunea nu ajunge la 233 de voturi, Guvernul Bolojan rămâne în funcție. Politic însă, Executivul ar continua să guverneze cu o susținere fragilă, fără PSD și cu nevoia de a negocia punctual proiectele importante. Bolojan a anunțat deja discuții cu USR, UDMR și minoritățile pentru funcționarea unui guvern minoritar și a propus un moratoriu parlamentar pentru adoptarea proiectelor necesare PNRR.

Președintele Nicușor Dan a transmis, înaintea votului, că indiferent de rezultat România va continua direcția occidentală și că statul va continua să funcționeze.

Potrivit surselor Mediafax, la nivelul conducerii statului există evaluarea că moțiunea de cenzură are șanse ridicate să fie adoptată. Aceleași surse susțin că, în cazul căderii Guvernului, președintele Nicușor Dan ar urma să convoace, într-o primă etapă, consultări informale cu partidele politice, înaintea unei decizii privind nominalizarea unui nou prim-ministru. Sursele Mediafax indică și posibilitatea ca desemnarea unui premier să fie amânată, pe fondul instabilității politice și al lipsei unor premise clare pentru formarea rapidă a unei majorități. O astfel de variantă ar prelungi negocierile dintre partide și ar împinge decizia de la Cotroceni spre momentul în care s-ar contura o formulă guvernamentală mai stabilă.

Istoricul moțiunilor de cenzură

Moțiunile de cenzură au fost folosite frecvent în România postdecembristă, dar rareori au dus la căderea Guvernului. Din 1989 până în prezent, au fost înregistrate aproximativ 50 de moțiuni de cenzură, dintre care doar șase au fost adoptate.

Primul guvern demis prin moțiune de cenzură a fost Cabinetul Emil Boc I, în 13 octombrie 2009, prin moțiunea „11 împotriva României”, care a trecut cu 254 de voturi pentru și 176 împotrivă. A urmat Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, demis în 27 aprilie 2012, după doar 78 de zile de mandat, cel mai scurt mandat postdecembrist al unui Executiv.

Un caz special a fost cel al Guvernului Sorin Grindeanu, demis în 2017 printr-o moțiune inițiată chiar de PSD și ALDE, partidele care îl susținuseră inițial. Moțiunea a trecut cu 241 de voturi pentru și 10 împotrivă.

În 2019, Guvernul Viorica Dăncilă a fost demis cu 238 de voturi pentru, iar în 2020 a căzut Guvernul Ludovic Orban I, după ce Executivul își asumase răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. Ultimul premier demis prin moțiune de cenzură a fost Florin Cîțu, în 5 octombrie 2021, când moțiunea a primit 281 de voturi pentru, cel mai mare scor obținut vreodată de un astfel de demers.

Dacă moțiunea de astăzi trece, Ilie Bolojan devine al șaptelea premier postdecembrist demis prin votul Parlamentului. Dacă pică, Guvernul supraviețuiește, dar intră într-o nouă etapă politică: una a guvernării minoritare, cu negocieri permanente și cu o majoritate care trebuie reconstruită de la un vot la altul.