Nicușor Dan: Va fi incertitudine o săptămână sau două. Georgescu premier – doar titlu de ziare

Președintele Nicușor Dan exclude posibilitatea unui guvern de uniune națională cu premier Călin Georgescu și spune că este „bun doar de titlu de ziar”. EL afirmă că dacă trece moțiunea va fi „o săptămână sau două de incertitudine” dar România merge înainte.
Laura Buciu
04 mai 2026, 17:10, Politic

În oricare din situații – dacă trece sau nu trece moțiunea de cenzură – discuțiile politice vor fi dificile, spune Nicușor Dan.

„Dar există o responsabilitate și a mea, ca președinte, și a partidelor de a duce România în direcția corectă. Și de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul pe comun pe care îl avem cu toți”, afirmă președintele.

Despre o criză politică, șeful statului admite că va exista „o situație de incertitudine cu privire la direcția, de conformația politică a guvernului și a majorității din spate”.

„Această incertitudine va fi o săptămână-două. Repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală”, mai spune Dan.

Întrebat cum va putea păstra direcția europeană a României dacă va fi pus în fața unui guvern AUR alături de PSD, Nicușor Dan a spus că s-a ferit să folosească cuvântul „extremist” încă din campania electorală.

„Am vorbit de direcție occidentală-antioccidentală, am vorbit de forțe politice care promovează colaborarea, forțe politice care promovează ură, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul „extremist” m-am ferit să-l folosesc. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și AUR”, a răspuns Nicușor Dan, precizând că a văzut ultima manifestare a AUR la solicitarea Statelor Unite pentru folosirea bazelor românești.

Despre cazul în care moțiunea de cenzură va avea succes, iar AUR va veni la Cotroceni cu propunere de premier Călin Gergescu pentru un guvern de uniune națională, Nicușor Dan a spus că „acest scenariu este exclus”.

„El (scenariul – n.r.) e bun de titlu de ziar, dar e exclus. (…) În momentul acesta, excludem. Adică toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, se bazează, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritare de partide pro-occidentale”, a declarat Nicușor Dan

