Prima pagină » Politic » Cine a negociat cu AUR moțiunea care ar putea doborî Guvernul Bolojan. Grindeanu spune că nici măcar n-a fost o negociere

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat la Antena 3 CNN că negocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură s-a rezumat la o discuție cu George Simion în weekend, în care i-a explicat riscul anihilării reciproce a două moțiuni separate. Simion nu a cerut nimic la schimb, susține Grindeanu, care exclude din nou varianta unui guvern PSD-AUR.
Andreea Tobias
30 apr. 2026, 20:22, Politic

Întrebat cine a negociat moțiunea de cenzură cu AUR, Grindeanu a respins termenul de negociere. „Nici măcar n-a fost o negociere”, a spus el.

Referitor la modul în care s-a ajuns la moțiunea comună, Grindeanu a explicat că a citit intenția AUR de a depune o moțiune separată. A avut apoi o discuție cu George Simion în weekend.

„I-am spus că există riscul anihilării reciproce a celor două moțiuni”, a declarat liderul PSD. „Dacă își dorește cu adevărat să dărâme guvernul, trebuie să facem o moțiune comună”.

„Absolut nimic”

Întrebat dacă Simion a cerut ceva la schimb, Grindeanu a răspuns scurt: „Nu. Absolut nimic”. Referitor la informațiile că AUR ar fi cerut PSD să îl ajute să își îmbunătățească imaginea în parteneriatele externe, Grindeanu a negat categoric. „Am spus. Absolut nimic.”

256 de semnături, fără emoții

Întrebat dacă moțiunea va trece, Grindeanu s-a arătat convins. „Evident”, a răspuns el. A precizat că există 254-256 de semnături și că, în absența unor retrageri până în ziua votului, „nu există emoție din acest punct de vedere”.

Referitor la scenariul de după căderea Guvernului Bolojan, Grindeanu a exclus varianta unui guvern PSD-AUR. „Nu pot să spun la fiecare cinci minute că nu vom face guvern cu AUR. Nu s-a discutat niciodată”, a afirmat el.

