Prima pagină » Știrile zilei » George Simion, în contextul moțiunii de cenzură: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD-ului, însă am ajuns vinovatul de serviciu

Președintele partidului AUR, George Simion, a vorbit vineri despre relațiile formațiunii pe care o conduce cu celelalte partide parlamentare, evidențiind totuși discursul public îndreptat împotriva sa, pe fondul moțiunii de cenzură.
Radu Mocanu
29 apr. 2026, 16:00, Politic

„Eu sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD-ului, așa cum am mai enunțat săptămâna trecută. Însă, din păcate, sunt vinovatul de serviciu”, afirmă George Simion în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduite de Gândul, făcând trimitere la discursul public din mai 2025. 

„În mai 2025 eram acuzat de toate relele de pe pământ printr-un aparat de propagandă foarte puternic, susținut din plămânii stipendiați puternic de diferite ONG-uri, trusturi de presă și o agentură destul de colorată. Și acum vedem același lucru. Nu ne mai speriem, nu ne mai înfricoșăm”, continuă președintele AUR. 

Simion a vorbit și despre relația AUR cu celelalte partide, subliniind că a menținut un dialog continuu pe diferite teme care se află pe agenda partidului. 

„Noi am dialogat în această perioadă complicată, în care să stai la aceeași masă și să vorbești lucruri cu cei care de principiu au girat, dacă nu au fost autorii loviturii de stat, e destul de complicat”, explică Simion. 

Cu toate acestea, liderul AUR a subliniat că partidul său a găsit puncte comune cu fiecare formațiune. 

„Noi am vorbit despre programul nostru, despre proiectul nostru. Vorbim despre oprirea înstrăinării activelor strategice, Cu PSD-ul. Da. În privința a 300 de parlamentari se pare că cel puțin cu USR-ul gândim la fel, dacă nu cu PNL-ul. În privința opririi finanțării partidelor politice, se pare că suntem singurii care vrem să le oprim total sau cu 95%. Ilie Bolojane a spus că 20% este suficient. În privința alegerii primarilor în două tururi, nu mai vrea nimeni acest lucru, pentru că se supără UDMR-ul”, spune Simion, adăugând: „Mai devreme sau mai târziu în acest an, eu cred că ajungem să ne atingem parte din obiectivele politice”. 

