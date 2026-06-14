Adrian Veștea: „Să vedem dacă nu dorm pe o ureche și aștept să ajung în 2028”. Premierul desemnat vrea să fie evaluat periodic

Întrebat, la România TV, dacă va rămâne premier până la următoarele alegeri sau doar pentru o perioadă limitată, Veștea a spus că susține evaluări regulate ale activității Executivului.

„Cred că ceea ce ar trebui să înțelegem și ar trebui să mergem pe niște evaluări periodice, să vedem dacă Adrian Veștea nu doarme pe ureche și așteaptă să ajungă în anul 2028. La fiecare șase luni de zile, la fiecare an de zile, în urma evaluărilor făcute, colegii noștri care constituie această coaliție și care până la urmă vor intra în formula de guvernare să fie în măsură să considere și să aprecieze”.

Premierul desemnat a adăugat că viitoarea coaliție ar trebui să își concentreze atenția asupra reformelor și efectelor acestora, iar deciziile importante să fie luate prin consens.

„Nu o să mai fie niciun protocol în coaliție, nu știu dacă vor exista, mai ales pe seama anumitor tensiuni, anumite lucruri care țin de coaliție, vor exista discuții pe anumite programe, pe impactul care îmi creează aceste programe, toate aceste reforme, în așa fel încât decizia să fie luată în consens și ulterior, dacă este cazul chiar prin asumare parlamentară, asumare guvernamentală, în așa fel încât să facem toate aceste reforme și să ducem România într-o direcție bună”.